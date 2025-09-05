Caso excadetes de Cobreloa: la cadena de errores de la Fiscalía que complica acusación por violación grupal

Una serie de irregularidades en la investigación por la presunta violación grupal cometida por nueve excadetes de Cobreloa amenaza con debilitar la acusación a días de que comience el juicio oral.

El caso, que involucra a una joven de 18 años y que se conoció en 2021, ha estado marcado por fallas en el actuar de la Fiscalía, lo que llevó a que seis de los imputados pasaran de prisión preventiva a arresto domiciliario total.

La Corte de Apelaciones de Antofagasta ratificó recientemente la rebaja de medidas cautelares, argumentando que el Ministerio Público no entregó de manera completa los antecedentes de la carpeta investigativa a la defensa, pese a órdenes expresas de tribunales. Este error fue considerado una vulneración de derechos de los acusados.

La abogada querellante, Patricia Muñoz, exdefensora de la niñez, fue categórica al señalar que se trata de un patrón de negligencias. “Pocas veces he visto un nivel de desidia como este. Desde el inicio hubo falencias: no se investigó como correspondía, desapareció la ropa de la víctima —prueba clave— y ahora se liberó a los imputados porque la Fiscalía no cumplió con entregar los antecedentes en tiempo y forma”, cuestionó.

La situación no solo incluye la pérdida de evidencia física, sino también la ausencia de actas y declaraciones fundamentales para sostener la versión de la víctima. Todo esto genera incertidumbre sobre el resultado del juicio oral, donde la parte acusadora solicitará penas de hasta 18 años de cárcel.

“Se está haciendo justicia”

Desde la defensa, en cambio, familiares de los imputados celebraron la decisión judicial. Rodrigo Hernández, padre de uno de los acusados, aseguró que su hijo es inocente y que “se está haciendo justicia” tras 18 meses de prisión preventiva que calificó como “una pesadilla”.

Por su parte, el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro, defendió que la modificación de medidas cautelares no significa que los hechos imputados se hayan puesto en duda. Sin embargo, reconoció que se abrieron sumarios internos contra el fiscal de la causa, aunque evitó detallar las sanciones.

El 29 de septiembre está programada la audiencia de preparación de juicio oral en Calama, paso clave antes del proceso donde se definirá si las falencias investigativas terminarán favoreciendo a los ex cadetes o si, pese a los errores, la justicia logrará acreditar las graves acusaciones.