Providencia celebra el Día del Vino este fin de semana: revisa los detalles de la actividad gratuita / Yuliia Kokosha

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, Providencia espera recibir a más 70 mil personas en una nueva celebración del Día del Vino 2025, homenaje que precisamente fue esta semana.

La comuna tendrá una actividad que se extenderá por por Avenida Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia con más de 50 viñas y 40 emprendedores.

En detalle, la instancia contará con catas abiertas, charlas con expertos y clases de maridaje, además de talleres de cueca, en sintonía con la inminente llegada de las Fiestas Patrias 2025.

A lo anterior también se suman DJ’s, música en vivo y foodtrucks.

La entrada es gratuita y para participar de las degustaciones, se deberá adquirir la copa oficial del evento, con un valor de $16.000, que incluye 4 pruebas de 60cc. Está disponible en el sitio www.welcu.como y se ofrecerá el mismo día del evento.

“Estas actividades celebran nuestra identidad y patrimonio, y son una oportunidad concreta para apoyar a nuestros emprendedores, dinamizar el comercio local y activar nuestros barrios”, dijo el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.