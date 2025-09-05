;

Providencia celebra el Día del Vino este fin de semana: revisa los detalles de la actividad gratuita

En la actividad participan más de 50 viñas y 40 emprendedores.

Javier Méndez

Providencia celebra el Día del Vino este fin de semana: revisa los detalles de la actividad gratuita

Providencia celebra el Día del Vino este fin de semana: revisa los detalles de la actividad gratuita / Yuliia Kokosha

Este sábado 6 y domingo 7 de septiembre, Providencia espera recibir a más 70 mil personas en una nueva celebración del Día del Vino 2025, homenaje que precisamente fue esta semana.

La comuna tendrá una actividad que se extenderá por por Avenida Andrés Bello, entre Pedro de Valdivia y Suecia con más de 50 viñas y 40 emprendedores.

Revisa también:

ADN

En detalle, la instancia contará con catas abiertas, charlas con expertos y clases de maridaje, además de talleres de cueca, en sintonía con la inminente llegada de las Fiestas Patrias 2025.

A lo anterior también se suman DJ’s, música en vivo y foodtrucks.

La entrada es gratuita y para participar de las degustaciones, se deberá adquirir la copa oficial del evento, con un valor de $16.000, que incluye 4 pruebas de 60cc. Está disponible en el sitio www.welcu.como y se ofrecerá el mismo día del evento.

Estas actividades celebran nuestra identidad y patrimonio, y son una oportunidad concreta para apoyar a nuestros emprendedores, dinamizar el comercio local y activar nuestros barrios”, dijo el alcalde de Providencia, Jaime Bellolio.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad