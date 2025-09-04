Mucho más que simple entretención: Los videojuegos pueden potenciar la memoria y la inteligencia en los usuarios
Revisa algunos títulos especiales para ejercitar las funciones cognitivas.
Los videojuegos se han posicionado en lo más alto del mundo del entretenimiento, con millones de personas sumergidas en sus diversos productos.
Y si bien se les ha visto como una simple distracción, muchos títulos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la toma de decisiones.
Diversos estudios respaldan esta afirmación, revelando que ciertos juegos pueden tener efectos positivos en la salud mental y el rendimiento cerebral.
Investigaciones publicadas en el Journal of Medical Internet Research indican que “se ha demostrado que los videojuegos comerciales otorgan beneficios cognitivos a quienes juegan con regularidad, tales como control de la atención, flexibilidad cognitiva y procesamiento de la información”.
Revisa también:
Además, estos videojuegos pueden ayudar a reducir los síntomas de condiciones como la depresión y la ansiedad.
Otro estudio realizado por la Universidad de California en Irvine sugiere que jugar videojuegos en 3D puede mejorar la formación de la memoria.
Juegos para ejercitar el cerebro
A continuación, se presentan cinco videojuegos que, según la investigación, pueden ayudar a mejorar la memoria y la inteligencia:
- The Last of Us: Este juego de acción y aventura no solo ofrece una narrativa envolvente, sino que también desafía al jugador a tomar decisiones rápidas y a gestionar recursos limitados, estimulando la toma de decisiones y la memoria de trabajo.
- 2048: Un juego de rompecabezas numérico que requiere habilidades matemáticas y de lógica. Al combinar fichas para alcanzar el número 2048, los jugadores ejercitan su memoria espacial y capacidad de planificación.
- Half-Life 1 y 2: Estos juegos en primera persona demandan atención constante y resolución de problemas en entornos complejos, lo que mejora la memoria operativa y la atención selectiva.
- Diablo: Un juego de rol de acción que combina exploración, combate y resolución de acertijos. Los jugadores deben recordar mapas, gestionar inventarios y tomar decisiones estratégicas, lo que fortalece la memoria episódica y la toma de decisiones.
- Guitar Hero y similares: Juegos de ritmo musical que requieren coordinación mano-ojo y memoria motora. Seguir secuencias musicales mejora la memoria a corto plazo y la coordinación motriz.
Incorporar videojuegos estratégicos en la rutina diaria puede ser una forma divertida y efectiva de ejercitar el cerebro.
Sin embargo, es importante seleccionar juegos que desafíen las funciones cognitivas y mantener un equilibrio con otras actividades saludables.
Como en todo, la moderación y la elección adecuada son clave para aprovechar los beneficios de los videojuegos en el desarrollo intelectual y emocional.