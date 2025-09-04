Mucho más que simple entretención: Los videojuegos pueden potenciar la memoria y la inteligencia en los usuarios

Los videojuegos se han posicionado en lo más alto del mundo del entretenimiento, con millones de personas sumergidas en sus diversos productos.

Y si bien se les ha visto como una simple distracción, muchos títulos pueden ser una herramienta poderosa para mejorar funciones cognitivas esenciales como la memoria, la atención y la toma de decisiones.

Diversos estudios respaldan esta afirmación, revelando que ciertos juegos pueden tener efectos positivos en la salud mental y el rendimiento cerebral.

Investigaciones publicadas en el Journal of Medical Internet Research indican que “se ha demostrado que los videojuegos comerciales otorgan beneficios cognitivos a quienes juegan con regularidad, tales como control de la atención, flexibilidad cognitiva y procesamiento de la información”.

Además, estos videojuegos pueden ayudar a reducir los síntomas de condiciones como la depresión y la ansiedad.

Otro estudio realizado por la Universidad de California en Irvine sugiere que jugar videojuegos en 3D puede mejorar la formación de la memoria.

Juegos para ejercitar el cerebro

A continuación, se presentan cinco videojuegos que, según la investigación, pueden ayudar a mejorar la memoria y la inteligencia:

The Last of Us : Este juego de acción y aventura no solo ofrece una narrativa envolvente, sino que también desafía al jugador a tomar decisiones rápidas y a gestionar recursos limitados, estimulando la toma de decisiones y la memoria de trabajo.

Incorporar videojuegos estratégicos en la rutina diaria puede ser una forma divertida y efectiva de ejercitar el cerebro.

Sin embargo, es importante seleccionar juegos que desafíen las funciones cognitivas y mantener un equilibrio con otras actividades saludables.

Como en todo, la moderación y la elección adecuada son clave para aprovechar los beneficios de los videojuegos en el desarrollo intelectual y emocional.