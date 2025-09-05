;

Christian Pino reacciona a filtración de chats con “cuenta bot”: había elogiado su trabajo y afirmó estar “en deuda”

El periodista, pareja de la exministra Karla Rubilar, fue vinculado a uno de los usuarios anónimos que más alcance tiene en sus campañas de desinformación y odio.

Alejandro Basulto

Christian Pino, exlocutor de Radio Agricultura, quedó en el centro de la controversia luego de que se revelara su supuesto vínculo con una de las cuentas anónimas más activas en la difusión de desinformación y mensajes de odio político.

Después del reportaje de Chilevisión Noticias, que expuso perfiles ligados a campañas digitales de fake news, apareció el usuario anónimo, Drestrum_pl, cercano al Partido Republicano, que, tras la emisión del programa, difundió en X un supuesto chat grupal de Chile Vamos donde se comentaban las revelaciones.

En esa conversación aparecía la exministra Karla Rubilar, actual pareja del conductor de La Metro FM y Tevex, celebrando lo mostrado en pantalla.

Revisa también:

ADN

El mismo perfil anónimo aprovechó la oportunidad para lanzar una advertencia: “No celebre tanto el reportaje de Chilevisión. El dm (mensajes directos) es un archivo muy poderoso”. Junto a ello, compartió capturas de diálogos privados con el periodista.

En ese chat, Christian Pino agradecía directamente a la “cuenta bot”: “Quedo en deuda contigo, para lo que necesites, cuando requieras me los puedes pedir con confianza. Yo no podía postear eso y no tengo otra cuenta para hacerlo por lo que agradezco que me ayudaras. No lo olvidaré”.

Tras ello, el comunicador agregó: “Tú haces una tremenda pega y desde hoy estoy en deuda contigo”. Y previamente había escrito: “Gracias por no tomarlo como una orden, sino como un favor personal”.

Christian Pino se defendió y afirmó que no está cometiendo delitos ni cosas indebidas

Las filtraciones generaron múltiples reacciones. Uno de los primeros en emplazarlo fue Fabián Padilla, director de Fastcheck.cl, quien cuestionó: “Si es cierto que ‘quedó en deuda’ con la cuenta de DresTrump, que publica y coordina desinformación. ¿Qué lo hizo tener esta deuda?”.

Ante la presión, Christián Pino respondió molestó: “Sorprende la obsesión que demuestras conmigo”.

Y luego, añadió: “¿Y por qué tendría que rendirte cuentas a ti, que ni siquiera te conozco? Porque tengo que dar explicaciones de conversación, no constituye delito ni insinúa nada indebido. ¿Por qué debería hacerlo?”.

