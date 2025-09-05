Nuevo sistema frontal con lluvia y viento llegará a Chile: Iván Torres da fecha y regiones claves / Mario Davila

El meteorólogo de TVN, Iván Torres, entregó los principales detalles de un nuevo sistema frontal que llegará la próxima semana a distintos puntos de Chile.

Durante uno de sus pronósticos del tiempo más recientes, el experto indicó que las jornadas que están por venir serán dominadas por el cielo nublado.

Claro que el “día clave” es el jueves 11 de septiembre.

Sobre las precipitaciones, Torres señaló: “Yo creo que van a ser mucho más intensas en la zona sur del país, para Santiago, lo más probable es que afecte el borde de fuga o la parte trasera del sistema frontal".

La situación no sería menor, ya que se extendería desde la Región de Valparaíso y podría intensificarse en La Araucanía, el Biobío y Los Ríos.

En tanto, los vientos podría alcanzar entre los 40 y 60 kilómetros por hora.

“Pero, falta todavía y en el camino muchas veces se pierden. Hay que ver”, advirtió el experto.

Previamente el meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, reveló que la próxima semana podrían caer al menos 20 milímetros en la zona central.

¿Lluvia en Fiestas Patrias? Esto respondió Iván Torres

El especialista de TVN también aprovechó para adelantar parte de las condiciones meteorológicas que se ven desde ya para las Fiestas Patrias.

“Por el momento se ve mucha nubosidad el día 19, pero el 19 se ven más nubes todavía (...) se ven nubes muy cargadas”, explicó.

“Muchas veces están cargadas (de agua) y no logran llegar a superficie”, planteó.

Las proyecciones señalan que el cielo cubierto podría decir presente en prácticamente en toda la zona central y es probable que la caída de agua sea en la zona sur, desde el Biobío.