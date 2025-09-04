;

Meteorólogo Jaime Leyton adelanta “cantidades importantes de lluvia” en Santiago: 20 milímetros de agua en dos días

Las precipitaciones podría llegar antes de la Fiestas Patrias en Chile, según el experto.

Javier Méndez

Meteorólogo Jaime Leyton adelanta “cantidades importantes de lluvia” en Santiago: 20 milímetros de agua en dos días

Meteorólogo Jaime Leyton adelanta “cantidades importantes de lluvia” en Santiago: 20 milímetros de agua en dos días / Nastco

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó cuándo podrían regresar las lluvias a Santiago y a gran parte de la zona central de Chile.

De hecho, durante uno de sus pronósticos más reciente el especialista se atrevió a dar cifras.

“Será una lluvia sobre lo normal, de al menos 20 milímetros”, aseguró.

Según él, el reporte “tiene alta confiabilidad, como pocas veces en septiembre”.

Revisa también:

ADN

Leyton apuntó al próximo martes 9 y miércoles 10 de septiembre. “Mucha atención porque los ciclos en la atmósfera se extienden entre cinco y ocho días”.

Las precipitaciones se intensificarían precisamente durante la segunda jornada.

Por lo demás, la situación meteorológica también podría estar acompañada por aire frío.

Mucha atención porque vamos a tener tiempo variable en el mes de septiembre y nos deja estas lluvias en la zona central que, por ahora, se ve con bastante consistencia en la información”, añadió el experto.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad