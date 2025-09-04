Meteorólogo Jaime Leyton adelanta “cantidades importantes de lluvia” en Santiago: 20 milímetros de agua en dos días / Nastco

El meteorólogo de Mega, Jaime Leyton, adelantó cuándo podrían regresar las lluvias a Santiago y a gran parte de la zona central de Chile.

De hecho, durante uno de sus pronósticos más reciente el especialista se atrevió a dar cifras.

“Será una lluvia sobre lo normal, de al menos 20 milímetros”, aseguró.

Según él, el reporte “tiene alta confiabilidad, como pocas veces en septiembre”.

Leyton apuntó al próximo martes 9 y miércoles 10 de septiembre. “Mucha atención porque los ciclos en la atmósfera se extienden entre cinco y ocho días”.

Las precipitaciones se intensificarían precisamente durante la segunda jornada.

Por lo demás, la situación meteorológica también podría estar acompañada por aire frío.

“Mucha atención porque vamos a tener tiempo variable en el mes de septiembre y nos deja estas lluvias en la zona central que, por ahora, se ve con bastante consistencia en la información”, añadió el experto.