La polémica generada por los dichos de Daniela Aránguiz sobre el cantante Juan David Rodríguez sigue generando repercusiones. Esta vez fue Constanza “Cony” Capelli quien alzó la voz en Plan Perfecto y cuestionó duramente la manera en que la exchica Mekano se refirió al intérprete.

Todo comenzó durante un análisis de la declaración del artista en Primer Plano, donde señaló que el hijo de su expareja no era suyo, argumentando que el menor no tenía el mismo tono de piel. En esa instancia, la panelista de Sígueme opinó con dureza: “Es un poco hombre”.

Luego, agregó: “Yo creo que se metió muchas cosas por la nariz que le hicieron muy mal, y tiene cosas cerebrales que aun así no lo entiendo”, haciendo alusión a las adicciones que enfrentó el cantante en el pasado.

Ante esto, Cony Capelli pidió la palabra en Plan Perfecto y expresó: “Yo creo que los dichos de Daniela Aránguiz me parecen realmente vergonzosos. Creo que una cosa es lo que uno haga siendo padre y otra cosa es burlarse de una enfermedad que es tan terrible, que ataca a tanta gente, jóvenes, y sí, padres, madres, hijos”.

Constanza Capelli: “Yo atravesé una adicción y soy una persona que vengo a trabajar todos los días”

Más adelante, la exchica reality además subrayó: “Realmente me pareció una cuña vergonzosa, creo que no va a lugar con la irresponsabilidad que estamos viendo de parte de él. Y lo digo de manera personal porque todos sabemos que me toca de manera personal”.

En esa misma línea, añadió: “Creo que, si bien las adicciones arruinan la vida de las personas, es verdad, pero eso no da derecho a burlarse de una manera tan fea y denigrante como lo hizo Daniela Aránguiz con esta enfermedad”.

Diana Bolocco complementó señalando: “Además, mezcla dos temas que no tienen nada que ver, porque las adicciones no hacen a una persona ser mal papá necesariamente”.

Finalmente, la ganadora de la primera temporada de Gran Hermano Chile concluyó: “Yo atravesé una adicción y soy una persona que vengo a trabajar todos los días, soy una persona responsable, no le debo un peso a nadie y yo creo que muchas personas también se van a sentir representadas con lo que estoy diciendo”.