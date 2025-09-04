El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Minsal ordena “destitución de los 4 funcionarios involucrados” en caso de trabajador torturado en Hospital de Osorno

El Ministerio de Salud anunció medidas inmediatas por el caso del exfuncionario con Trastorno del Espectro Autista (TEA) que fue torturado entre los años 2018 y 2020 en el Hospital Base San José de Osorno.

Mediante un comunicado, informaron que se ordenó a que el Servicio de Salud Osorno “ejecute de manera inmediata las sanciones establecidas en los sumarios administrativos”.

Estas “se traducen en la destitución de los 4 funcionarios involucrados en estos graves episodios”, precisaron.

“No se descarta la existencia del delito de tortura”

También el Minsal comunicó que un abogado del gabinete fue enviado a Osorno, y confirmó la entrega de todos los antecedentes del sumario administrativo y de la denuncia al Instituto Nacional de Derechos Humanos.

En paralelo, la fiscal de Osorno, María Angélica de Miguel, afirmó que la Unidad de Víctimas y Testigos tomó contacto con el afectado “para recabar mayores antecedentes”.