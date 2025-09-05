Fiebre de Baile: filtran que exintegrante de Gran Hermano y una conocida cantante se sumarán al nuevo programa de CHV

El regreso de Fiebre de Baile a la pantalla de Chilevisión sigue generando expectación.

El programa de talentos será conducido por Diana Bolocco en horario prime y mezclará los elementos que lo hicieron exitoso en su primera etapa con desafíos virales y tendencias actuales que dominan las redes sociales.

Entre los primeros confirmados ya se encuentran Constanza Capelli, Nicole “Luli” Moreno, Jorge “Kike” Acuña, María José Quiroz y Agustín Maluenda Jr. A este listado recientemente se sumó la exchica reality Faloon Larraguibel, quien debutó en televisión en Mekano (2003) y alcanzó notoriedad en Yingo.

La también exconductora de Sabores ha vuelto al centro de la farándula en los últimos años, luego de participar en reality shows como Ganar o Servir y Palabra de Honor, donde fue finalista y conoció a su actual pareja, Raimundo Cerda, ex participante de Gran Hermano Chile.

Además, postuló al reinado del Festival de Viña del Mar. Cabe destacar que la animadora ya tuvo un paso previo por Fiebre de Baile en 2010, y ahora regresa como parte de esta nueva generación de concursantes.

Las últimas filtraciones: Skarleth Labra y Princesa Alba también se sumarían

De acuerdo con el portal de espectáculos Infama, al grupo también se unirían dos nuevas figuras: la exparticipante de Gran Hermano Chile, Skarleth Labra, y la cantante nacional Trinidad Riveros, conocida artísticamente como Princesa Alba.

En paralelo a este desafío televisivo, Princesa Alba se prepara para presentarse en Lollapalooza Chile 2026 como parte de su proyecto de rock alternativo Niebla Niebla.

Próximamente, Chilevisión dará a conocer nuevos nombres confirmados, el jurado oficial y la fecha de estreno de este esperado regreso.