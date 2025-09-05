;

Continúan los coletazos en Canal 13: Llegan importantes cambios en el matinal “Tu Día”

La plana ejecutiva y diferentes áreas continúan con despidos.

José Campillay

Las últimas jornadas han sido muy movidas en Canal 13 luego de que se confirmara la relación de Patricio Góngora con los “bots” de redes sociales involucrados a la ultraderecha.

Tras la renuncia del director del canal, siguen ocurriendo remezones en la interna de la compañía del Grupo Luksic, con cambios sensibles en diversas áreas.

Desde la señal informaron que que el histórico productor Alexis Zamora Castro, dejó la Dirección de Programación. .

En su reemplazo asumió Pamela Díaz Sanhueza, periodista con experiencia en Mega, Chilevisión y TVN, quien desde 2022 se desempeñaba como productora ejecutiva de Tu Día.

Esto quiere decir que, a partir de esta semana, Díaz será la encargada de liderar la programación de toda la casa televisiva.

En tanto, el matinal conducido por Priscilla Vargas y José Luis Repenning, también tendrá un nuevo productor ejecutivo.

Dicho cargo quedará en manos de Mauro Huentenao, periodista que hasta ahora ejercía como editor y que además fue parte del panel del espacio en temporadas anteriores.

Los ajustes no se limitan al área de programación, ya que Canal 13 confirmó además la salida de Francisco Fulla Barraza, quien encabezó la Dirección de Estrategia y Desarrollo de Negocios en los últimos años. Se suma también la desvinculación de Francisca Lira, hasta ahora jefa de Contenidos.

Con esta reestructuración, la señal del Grupo Luksic busca dejar atrás un episodios complejo, ajustarse y reforzar su propuesta televisiva en un escenario altamente competitivo.

