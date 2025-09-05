;

Estas son las 10 comunas en donde hay más demanda inmobiliaria en Chile (de casas y departamentos)

Un reciente estudio de Yapo.cl reveló cuáles son las preferencias de los chilenos a la hora de elegir dónde vivir. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Es común que en algún momento de la vida, las personas piensen en mudarse de un lugar a otro.

Esto último, ya sea por estudios, trabajo o simplemente por querer dar un nuevo paso en sus vidas.

Bajo ese contexto, recientemente un estudio dio a conocer cuáles son las comunas en las que hay una mayor demanda inmobiliaria en nuestro país.

A través del análisis, se distinguieron cuáles son las preferencias de chilenos y chilenas a la hora de buscar un hogar para vivir.

Estas son las 10 comunas en donde hay más demanda inmobiliaria en Chile

En concreto, se trata de un informe elaborado por Yapo.cl, el cual publicó el Diario Financiero, en donde se analizaron patrones de búsquedas y precios promedio de propiedades durante el primer semestre de este 2025.

Detalladamente, el análisis arrojó que en zonas costeras y turísticas, los departamentos son los que lideran en las preferencias. En tanto, en zonas centrales, las casas siguen siendo la primera opción a la hora de invertir en un inmueble.

De tal forma, las 10 comunas en donde hay mayor demanda de compra de departamentos en Chile, son:

  • Viña del Mar
  • Concepción
  • La Serena
  • Antofagasta
  • Temuco
  • Iquique
  • Concón
  • Valparaíso
  • Valdivia
  • Rancagua

Por la contraparte, el ranking de más demanda de casas en nuestro país, lo lideran las siguientes comunas:

  • La Serena
  • Concepción
  • Viña del Mar
  • El Tabo
  • Temuco
  • Valdivia
  • Rancagua
  • Antofagasta
  • Talca
  • Puerto Montt

El gerente de Real Estate de Yapo.cl, Javier Pacheco, en conversación con el citado medio, explicó que "en regiones, las preferencias de compra están fuertemente vinculadas al perfil económico y social de cada zona. En ciudades turísticas y costeras, los departamentos se imponen por su rentabilidad y ubicación estratégica, mientras que en comunas agrícolas o industriales las casas son más demandadas por su amplitud y precio“.

¿Y cómo andan los precios?

De acuerdo al citado medio, la comuna en donde es más caro el metro cuadrado es en Puerto Varas. En dicha ciudad, el metro cuadrado en departamentos ronda las $84,21 UF, mientras que en casas es de 78,14 UF.

Por otro lado, la zona en donde es más económico el metro cuadrado es en Arica. Allí, está a 40,92 UF el metro cuadrado en departamentos, mientras que en casas la cifra es de 50,80 UF.

