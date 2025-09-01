Con la llegada de septiembre, cada vez falta menos para que llegue una de las festividades preferidas por chilenas y chilenos: las Fiestas Patrias 2025.

Y es que durante la celebración, las personas suelen aprovechar la instancia para comer un sinfín de comidas típicas de nuestro país.

Sin embargo, un punto a tener en cuenta para la fecha es tener cuidado con lo que se come, especialmente si personas tienen enfermedades como la hipertensión.

Cabe señalar, que la hipertensión es una enfermedad crónica donde la sangre ejerce mucha fuerza sobre las paredes de las arterias. Y, en el último tiempo, suele estar afectando a la población más joven.

Bajo ese contexto, aquellas personas que sufren de hipertensión deben tener un especial cuidado con las comidas típicas que consumen durante la semana del “18″.

Fiestas Patrias Chile 2025: estas son las comidas típicas que se deben “regular” si sufres hipertensión

De acuerdo a lo publicado por CNN, la nutricionista de la Dirección Estudiantil de la Universidad Católica del Maule, Isabel Adasme, detalló que hay varios factores que aumentan el riesgo de padecer la enfermedad como, por ejemplo, los productos ultraprocesados.

La especialista explicó que, si bien la recomendación no es eliminar ninguna preparación típica, sí hay que regularlas.

Entre los alimentos que se deben moderar, están:

Choripanes.

Longanizas.

Costillares.

Cortes grasos.

Empanadas de pino.

“Las Fiestas Patrias son para bailar, jugar y moverse, no solo para comer y beber”, agregó la especialista al citado medio.