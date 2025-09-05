;

Anticipan cambio radical en el tiempo en los próximos días en Chile: frío y lluvia en algunas regiones del país

Desde este sábado 6 de septiembre se prevé una modificación en los cielos del territorio nacional. Revisa acá todos los detalles.

Sebastián Escares

Anticipan cambio radical en el tiempo en los próximos días en Chile: frío y lluvia en algunas regiones del país

Anticipan cambio radical en el tiempo en los próximos días en Chile: frío y lluvia en algunas regiones del país / iiievgeniy

Si hay algo que han tenido en común las últimas jornadas, son las elevadas temperaturas que se han experimentado en buena parte de la zona central de Chile.

No obstante, dicha condición meteorológica cambiará en los días venideros, precisamente durante el fin de semana.

Esto, luego de que un nuevo pronóstico del tiempo detallara las probabilidades de precipitaciones que podrían haber en los siguientes días en varias regiones del país.

Sumado a las probables lluvias, se prevé que bajen radicalmente las temperaturas y que, incluso, haya heladas en algunas zonas.

Anticipan cambio radical en el tiempo este fin de semana en Chile: frío y lluvia en algunas regiones del país

Según nuevo pronóstico de Meteored, a partir del sábado 6 de septiembre comenzará la formación de nubosidad en los cielos. En tanto, el domingo 7 de este mes, la lluvia se hará presente en algunas regiones del país.

En concreto, durante la jornada de este domingo se prevén precipitaciones de nieve y aguanieve en sectores cordilleranos de la región de Arica y Parinacota, en la región de Antofagasta, también en la región de Atacama y la región de Coquimbo.

En esa línea, para la jornada del lunes 8 de septiembre se estima la llegada de un sistema frontal que promete intensas lluvias, para las regiones ubicadas entre: la región de Valparaíso y la región de Aysén.

No obstante, el frente de mal tiempo tendrá su punto más álgido durante la jornada del miércoles 10 de septiembre.

“Además de las lluvias en sectores bajos, la cordillera del centro y sur recibirían un nuevo aporte de nieve, favoreciendo los centros invernales de la cordillera central y también la reserva nival que alimenta los embalses que se destina el agua para consumo humano y agrícola en la época estival“, detallan desde Meteored.

