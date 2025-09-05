Cerro Centinela: Minvu y dueños del predio abren nueva fase de conversaciones por toma de San Antonio

El Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) informó que continúan las conversaciones con los propietarios del terreno donde se emplaza el mega campamento Cerro Centinela, en San Antonio. Este viernes 5 de septiembre, el ministro Carlos Montes sostuvo una reunión con los dueños del predio, Ricardo Posada y Esteban Solari, para evaluar distintos escenarios y alternativas que permitan una solución definitiva.

A la cita, realizada entre las 15:00 y las 16:30 horas en dependencias del Minvu, se integró posteriormente el ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, quien expuso las implicancias de un eventual desalojo del asentamiento.

El Gobierno señaló que las partes mantendrán el diálogo con el objetivo de arribar a un acuerdo que aborde la situación de más de 10 mil personas que habitan el campamento.

En paralelo, la Comisión del Minvu encargada de analizar las condiciones de venta, precio y garantías para una posible adquisición del terreno entregó a las partes su informe final, que compila las conclusiones de 17 sesiones de trabajo.

Con esos antecedentes sobre la mesa, el Ejecutivo y los propietarios continuarán evaluando caminos administrativos y jurídicos para encauzar la solución habitacional y la regularización del terreno.