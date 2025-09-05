;

84% en contra de las tomas de terreno y 61% que son “otra expresión del crimen organizado, que lotea y vende terrenos ilegalmente”.

El estudio Panel Ciudadano-UDD se realizó en medio de una fuerte polémica entre la empresa dueña de los terrenos de la toma de San Antonio y el ministerio de Vivienda ante la posibilidad de que se desaloje el lugar donde habitan 10 mil personas.

ADN Radio

30 DE AGOSTO DE 2024// QUILPUE FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO

30 DE AGOSTO DE 2024// QUILPUE FOTO: PABLO OVALLE ISASMENDI/AGENCIAUNO / Pablo Ovalle Isasmendi

Una nueva medición de Panel Ciudadano-UDD, divulgada este jueves en medio de la controversia por la toma de San Antonio —donde habitan cerca de 10 mil personas—, muestra un amplio rechazo social a las ocupaciones ilegales: 84% de los encuestados está en contra, 10% no tiene opinión y 6% las respalda. Por género, el rechazo alcanza 86% en mujeres y 82% en hombres; el apoyo llega al 5% y 7%, respectivamente.

Consultados por cómo definen las tomas, un 61% las considera “otra expresión del crimen organizado que lotea y vende terrenos ilegalmente”, mientras que un 29% las ve como un fenómeno espontáneo y sin planificación. El 10% restante optó por otras alternativas o dijo no saber.

Revisa también:

ADN

Sobre el desempeño estatal frente al aumento de tomas, el juicio es severo: 53% califica la respuesta como “deficiente: actuó tarde y mal” y 34% como “insuficiente: buscó soluciones, pero sin resultados”. Sólo 6% cree que las acciones han sido adecuadas; 7% no tiene opinión.

En cuanto a qué debiera hacer el Estado, 59% se inclina por desalojar y devolver el terreno a sus dueños, 28% propone mediar entre propietarios y ocupantes, y 10% sugiere expropiar para construir viviendas; 3% estima que el Estado no debe intervenir. Respecto del trato a quienes participan de tomas, 29% plantea reubicación temporal en albergues, 25% prohibir por un tiempo el acceso a subsidios habitacionales, 20% desalojar sin más y 18% dar prioridad en viviendas sociales; 8% no sabe.

Finalmente, 80% percibe que el aumento de tomas perjudica a quienes esperan un subsidio estatal de vivienda, mientras 11% cree que no afecta (el resto no sabe). La encuesta instala así un cuadro de alta desaprobación a las ocupaciones y demanda mayor definición del Estado entre medidas de orden, mediación y soluciones habitacionales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad