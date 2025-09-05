Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma prisión preventiva de cinco policías bolivianos detenidos con droga y armas

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de los cinco policías bolivianos detenidos el domingo 24 de agosto en el sector de Hito Cajón, a 1,8 kilómetros dentro de territorio chileno. La defensa buscaba modificar la medida impuesta por el Juzgado de Garantía de Calama, pero el tribunal de alzada ratificó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según la investigación, funcionarios de Carabineros que patrullaban la ruta CH-27 sorprendieron a los policías del vecino país en un paso no habilitado cuando intentaban retirar dos vehículos varados en la nieve. En uno de ellos se hallaron cerca de 500 kilos de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína; en el otro, armas de fuego y munición de distinto calibre.

La Corte descartó la versión de los detenidos, quienes alegaron un ingreso accidental en el marco de una operación antidrogas. En su resolución, los magistrados subrayaron que el desplazamiento al interior de Chile se extendió por casi 2 kilómetros y que el lugar de la detención estaba a 200 metros de la carretera chilena, factores que, a juicio del tribunal, excluyen un cruce “por error” y revelan conocimiento del sector.

El fallo también valoró antecedentes periciales obtenidos desde el teléfono del jefe de la unidad boliviana, con conversaciones que evidenciarían acciones previas de tráfico e incluso ingresos de droga a territorio chileno. Para la Fiscalía de Calama, la escena observada por Carabineros habría sido una “puesta en escena” para encubrir el retiro de los vehículos cargados.

“El tribunal, mediante un análisis exhaustivo de la evidencia, no solo refuta de manera contundente la versión de la defensa, sino que construye una sólida argumentación jurídica para confirmar la prisión preventiva”, destacó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Los cinco policías bolivianos están formalizados por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Un sexto detenido, de nacionalidad civil, que no apeló la medida cautelar, fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.