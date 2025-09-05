;

Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma prisión preventiva de cinco policías bolivianos detenidos con droga y armas

La Corte descartó la versión de los detenidos, quienes alegaron un ingreso accidental en el marco de una operación antidrogas.

Mario Vergara

Corte de Apelaciones de Antofagasta confirma prisión preventiva de cinco policías bolivianos detenidos con droga y armas

La Corte de Apelaciones de Antofagasta confirmó la prisión preventiva de los cinco policías bolivianos detenidos el domingo 24 de agosto en el sector de Hito Cajón, a 1,8 kilómetros dentro de territorio chileno. La defensa buscaba modificar la medida impuesta por el Juzgado de Garantía de Calama, pero el tribunal de alzada ratificó que los imputados constituyen un peligro para la seguridad de la sociedad.

Según la investigación, funcionarios de Carabineros que patrullaban la ruta CH-27 sorprendieron a los policías del vecino país en un paso no habilitado cuando intentaban retirar dos vehículos varados en la nieve. En uno de ellos se hallaron cerca de 500 kilos de marihuana y más de 70 kilos de pasta base de cocaína; en el otro, armas de fuego y munición de distinto calibre.

La Corte descartó la versión de los detenidos, quienes alegaron un ingreso accidental en el marco de una operación antidrogas. En su resolución, los magistrados subrayaron que el desplazamiento al interior de Chile se extendió por casi 2 kilómetros y que el lugar de la detención estaba a 200 metros de la carretera chilena, factores que, a juicio del tribunal, excluyen un cruce “por error” y revelan conocimiento del sector.

Revisa también:

ADN

El fallo también valoró antecedentes periciales obtenidos desde el teléfono del jefe de la unidad boliviana, con conversaciones que evidenciarían acciones previas de tráfico e incluso ingresos de droga a territorio chileno. Para la Fiscalía de Calama, la escena observada por Carabineros habría sido una “puesta en escena” para encubrir el retiro de los vehículos cargados.

“El tribunal, mediante un análisis exhaustivo de la evidencia, no solo refuta de manera contundente la versión de la defensa, sino que construye una sólida argumentación jurídica para confirmar la prisión preventiva”, destacó el fiscal regional de Antofagasta, Juan Castro Bekios.

Los cinco policías bolivianos están formalizados por tenencia ilegal de arma de fuego prohibida, tenencia ilegal de arma de fuego, tenencia ilegal de municiones, disparos injustificados, secuestro y tráfico de drogas. Un sexto detenido, de nacionalidad civil, que no apeló la medida cautelar, fue formalizado por tráfico de drogas y receptación de vehículo motorizado.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad