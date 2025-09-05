Bielsa reconoce su nostalgia por Chile: “Me hubiera encantado seguir en ese proyecto cuatro años más”

Pese a la serie de cuestionamientos que tuvo en su momento, Marcelo Bielsa concretó la clasificación al Mundial 2026 dirigiendo a Uruguay tras imponerse a Perú.

“Es una buena forma de clasificar. Es verdad que el juego ofensivo del equipo fue bueno, también las actuaciones individuales, hubo muchos puntos altos”, destacó en el Centenario.

Al respecto, el DT argentino concretó su tercera clasificación a nivel personal a una Copa del Mundo, habiendo liderado procesos con Argentina y Chile, los cuales también recordó.

“Argentina era un equipo extraordinario, único desde mi punto de vista, y por eso todo el mundo reclama mi desempeño conduciendo aquel equipo, con justicia”, apuntó en torno a su fracaso con la “Albiceleste” en Corea-Japón 2002.

“Chile fue una generación muy buena de jugadores. Los jóvenes de esa generación, Isla, Vidal, Alexis, Aránguiz, todos ellos eran un montón de jugadores bárbaros, empujando para ganarse un espacio. Y otro grupo de mayores, como Suazo, Matías, Bravo, todo muy compensado y con una muy buena sinergia interna", recordó Bielsa en torno al proceso que le permitió dirigir a nuestro país en Sudáfrica 2010, comparando ambos elencos con su actual equipo.

“Este equipo de Uruguay también tiene como punto en común con las otras dos experiencias, la calidad de los jugadores. Es muy difícil que ustedes digan que si juega Valverde, Bentancur y De Arrascaeta, que ese trío de mediocampistas está en desventaja respecto de los mejores equipos del mundo”, enfatizó el “Loco”, quien también aprovechó de hacer una evaluación de esos tres procesos, aunque con un dejo de nostalgia respecto a La Roja.

“El punto en común con esas tres experiencias es la calidad de los jugadores. Con Argentina no logré que el pico de rendimiento se extendiera para cuando era indispensable. En Chile fue una experiencia hermosa, por los jugadores y la relación que establecieron con su público. Me hubiera encantado seguir en ese proyecto cuatro años más, pero las cosas no se dieron. Y este equipo de Uruguay, evaluando mi gestión, no logré que la calidad de los jugadores les permitiera conseguir objetivos superiores a los que consiguieron”, cerró Marcelo Bielsa.