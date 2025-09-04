Euforia total en Paraguay tras volver a un Mundial tras 16 años: decretan feriado nacional para este viernes 5 de septiembre / Christian Alvarenga

Paraguay abrochó en el Defensores del Chaco un empate sin goles ante Ecuador, resultado que, sumado a las victorias de Uruguay y Colombia, le permitió asegurar su sexto lugar en las Eliminatorias.

Con 25 puntos en 17 jornadas, completando apenas 10 tantos en contra, la “Albirroja” desató la locura al concretar su paso a la próxima Copa del Mundo.

Paraguay no disputaba una cita planetaria desde Sudáfrica 2010, lo cual desató la euforia guaraní.

A tal punto llegó el tema que el presidente del país, Santiago Peña, oficializó la determinación de decretar feriado nacional “para celebrar unidos como país”.

Todo amparado en la aprobación que logró el ejecutivo de Paraguay la semana pasada en torno a una ley que permite agregar tres festivos por año al calendario para “promover la actividad turística y económica o celebrar ocasiones especiales”.

Dicho lo anterior, el gobierno guaraní oficializó el decreto para decretar feriado este viernes 5 de septiembre en virtud del regreso del país a una Copa del Mundo.