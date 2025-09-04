;

Vuelve la “vieja guardia” de la UDI: Longueira y Bombal se suman a candidatura de Carlos Ward para el distrito 11

Tras años alejados de la primera línea política, los nombres aportarán en estrategia y contenidos para fortalecer la candidatura.

Martín Neut

Tras años fuera de la primera línea política, los históricos dirigentes de la UDI Pablo Longueira y Carlos Bombal vuelven a colaborar en campañas electorales, integrándose al comando de Carlos Ward, candidato a diputado por el distrito 11.

Ambos se sumarán al trabajo comunicacional y programático, buscando proyectar a Ward como un postulante más cercano y conectado con la ciudadanía, en un estilo similar al de la denominada “UDI popular”.

El distrito 11, que abarca comunas como La Reina, Las Condes, Lo Barnechea, Peñalolén y Vitacura, ha sido un bastión tradicional de Chile Vamos, pero la irrupción de partidos como el Republicano, PSC y PNL ha reducido la representación de la coalición, que hoy cuenta con solo dos diputados en la zona.

Ante este escenario, el apoyo de Longueira y Bombal se considera estratégico para reforzar la campaña de Ward y, eventualmente, de otros candidatos del partido.

“Irresponsabilidad de la derecha chilena”

Longueira, expresidente de la UDI, explicó que: “No recuerdo un periodo de mayor irresponsabilidad en la política de la derecha chilena. Me parece que giran como si la elección presidencial estuviese absolutamente ganada en un país que yo siempre he sostenido que no es de derecha”.

Agregó además: “El desafío no solamente es ganar. Creo que hoy día es mucho más fácil ganar que gobernar. Entonces, no veo en los proyectos de la derecha un compromiso con el país en el sentido de entender que hoy se requiere más unidad que nunca”.

Por su parte, Bombal mantiene un perfil más reservado, aunque su experiencia y conocimiento del partido se consideran un aporte clave para la estrategia electoral en un distrito que se ha vuelto más competitivo y fragmentado.

