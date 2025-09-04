Incendio en vagón obliga a suspender servicio de ocho estaciones de Línea 5 del Metro de Santiago
Un incendio de vagón en la estación San Joaquín obligó a evacuar a los pasajeros.
Un vagón del Metro de Santiago se incendió esta noche en la estación San Joaquín, generando humo negro y la respuesta de varias compañías de bomberos.
El hecho dejó sin servicio ocho estaciones de la Línea 5: Rodrigo de Araya, Carlos Valdovinos, Camino Agrícola, San Joaquín, Pedrero, Mirador, Bellavista de La Florida y Vicente Valdés.
Hasta ahora no se reportan heridos y Metro recomienda usar vías alternativas mientras se evalúan los daños. La situación sigue en desarrollo.