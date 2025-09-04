Tienda de ropa en Santiago anuncia cierre definitivo: tienen descuentos en todos los productos

La tienda de ropa y accesorios More Amor anunció el cierre definitivo de su sucursal en el tercer piso del Mall Plaza Egaña, en la comuna de La Reina.

“Nuestra primera tienda propia siempre fue un proyecto con fecha de término. Fue ‘pa probar’”, explicaron a través de sus redes sociales.

En detalle, la propuesta especializada en diseños de artistas urbanos de buena calidad solo funcionará hasta este domingo 7 de septiembre.

“Cuando llevábamos menos de un año de existencia se nos presentó esta oportunidad y la tomamos sin miedo”, contaron.

“Queremos agradecer a todas las personas que pasaron a conocer nuestra primera tienda, a todas las personas que fueron parte, y por eso nos ponemos con un 25% off”, anunciaron.

“Estamos muy contentos con todo lo que se hizo y lo que fue”, siguieron en su despedida. Ahí también explicaron que el camino recién comienza. “Se cierra un capítulo, pero se vienen infinitos más”, adelantaron.

Durante la última jornada tendrán sorpresas.

La idea de ahora en adelante es seguir operando en el Mercado Urbano Tobalaba (MUT), uno de los puntos comerciales que ha tomado fuerza durante lo últimos meses en la capital.

En el recinto, ubicado en Av. Apoquindo 2730, ya tienen un espacio establecido y atienden de lunes a domingo entre 10:00 y 20:00 horas.