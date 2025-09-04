Túnel Lo Prado colapsado: accidente de tránsito deja kilómetros de congestión en Ruta 68

Un accidente de tránsito registrado este jueves a las 08:50 horas en la salida del Túnel Lo Prado, en dirección hacia Santiago por la Ruta 68, generó una intensa congestión que se prolongó por varias horas.

Según informó Carabineros, un camión tres cuartos impactó por la parte trasera a una grúa que se encontraba asistiendo a otro camión y que transitaba a baja velocidad. El vehículo menor sufrió daños en su parte frontal derecha, mientras que su copiloto, Lorenzo Romero Cáceres, resultó con lesiones en las extremidades y fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes.

Por su parte, el conductor del camión tres cuartos, Juan Carlos Mancilla, no presentó lesiones de consideración.

Personal policial llegó al lugar rápidamente para controlar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, con el objetivo de normalizar la circulación. Sin embargo, debido a la magnitud del accidente y el tipo de vehículos involucrados, se registró un corte total en la ruta, lo que provocó una congestión significativa en ambos sentidos.

Desde el lugar, la periodista Pierina Reyes reportó para Ciudadano ADN que los conductores permanecieron varias horas inmovilizados. “La congestión es muy alta, algunas personas se bajaron de sus vehículos mientras esperaban información. Se han habilitado desvíos por Cuesta Barriga y Lo Prado para aliviar el flujo, pero la situación sigue complicada”, explicó.

Entre los afectados, se encontraban personas que viajaban hacia Santiago por motivos diversos, desde transporte familiar hasta asistencia a eventos, quienes debieron armarse de paciencia ante la espera prolongada. Algunos buses trasladaron pasajeros para aliviar la congestión, mientras que otros conductores intentaban buscar alternativas por rutas secundarias.

Las autoridades indicaron que la normalización del tránsito podría tardar varias horas y reiteraron el llamado a mantener la calma y respetar las indicaciones de Carabineros y personal de emergencias.