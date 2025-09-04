;

Túnel Lo Prado colapsado: accidente de tránsito deja kilómetros de congestión en Ruta 68

Un choque entre un camión y una grúa mantiene la ruta cortada por varias horas.

Nelson Quiroz

Cedida

Cedida

Un accidente de tránsito registrado este jueves a las 08:50 horas en la salida del Túnel Lo Prado, en dirección hacia Santiago por la Ruta 68, generó una intensa congestión que se prolongó por varias horas.

Según informó Carabineros, un camión tres cuartos impactó por la parte trasera a una grúa que se encontraba asistiendo a otro camión y que transitaba a baja velocidad. El vehículo menor sufrió daños en su parte frontal derecha, mientras que su copiloto, Lorenzo Romero Cáceres, resultó con lesiones en las extremidades y fue trasladado de urgencia al Hospital Félix Bulnes.

Por su parte, el conductor del camión tres cuartos, Juan Carlos Mancilla, no presentó lesiones de consideración.

Revisa también

ADN

Personal policial llegó al lugar rápidamente para controlar el tránsito y facilitar el trabajo de los equipos de emergencia, con el objetivo de normalizar la circulación. Sin embargo, debido a la magnitud del accidente y el tipo de vehículos involucrados, se registró un corte total en la ruta, lo que provocó una congestión significativa en ambos sentidos.

Desde el lugar, la periodista Pierina Reyes reportó para Ciudadano ADN que los conductores permanecieron varias horas inmovilizados. “La congestión es muy alta, algunas personas se bajaron de sus vehículos mientras esperaban información. Se han habilitado desvíos por Cuesta Barriga y Lo Prado para aliviar el flujo, pero la situación sigue complicada”, explicó.

Accidente en Túnel Lo Prado provoca congestión de varias horas en Ruta 68

Accidente en Túnel Lo Prado provoca congestión de varias horas en Ruta 68

06:05

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

Entre los afectados, se encontraban personas que viajaban hacia Santiago por motivos diversos, desde transporte familiar hasta asistencia a eventos, quienes debieron armarse de paciencia ante la espera prolongada. Algunos buses trasladaron pasajeros para aliviar la congestión, mientras que otros conductores intentaban buscar alternativas por rutas secundarias.

Las autoridades indicaron que la normalización del tránsito podría tardar varias horas y reiteraron el llamado a mantener la calma y respetar las indicaciones de Carabineros y personal de emergencias.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad