IPSA sigue rompiendo récord: reforma de pensiones, disciplina fiscal, solidez en la banca y el retail, entre sus principales factores

La Bolsa de Santiago ha vivido un 2025 lleno de celebraciones. Es que el Índice de Precios Selectivo de Acciones (IPSA), formado por las 30 acciones más transadas de la Bolsa de Chile, ha batido más de 40 veces sus máximos históricos en lo que va del año.

El año 2024 cerró con un IPSA en 6.710 puntos y, luego de un glorioso año, el indicador marcó este jueves 9.107 puntos, mostrando un brillante 2025 para el mercado bursátil nacional.

Emanoelle Santos, analista de mercados de XTB Latam, explica que “El buen desempeño responde a una mezcla de factores, entre ellos la reforma de pensiones del inicio del año, el repunte de los precios del cobre desde 2024 y el aumento del precio del litio, la solidez de los resultados corporativos en sectores como banca y retail, y el ingreso de inversionistas minoristas que han dinamizado la plaza local”.

La analista señala que los fundamentos macroeconómicos sólidos que hemos tenido han impulsado la confianza en el mercado nacional. “La disciplina fiscal y la mejora de los indicadores externos completan el cuadro, con un déficit de cuenta corriente en mínimos de 13 años y un costo de financiamiento soberano en retroceso a niveles previos a la pandemia. En este contexto, las elecciones también han aportado un elemento adicional de respaldo al apetito por acciones chilenas, en un entorno donde los fundamentos económicos y el clima político se alinean de manera inusual”, enfatiza Santos.

Chile parece un oasis en medio de la volatilidad global, donde la guerra de aranceles impulsada por Trump, la preocupación por la inflación y el oro alcanzando máximos históricos como activo refugio marcan un escenario complejo. Sin embargo, “pese a este telón de fondo, Chile ha logrado diferenciarse entre los emergentes gracias a la confianza externa, con spreads soberanos cercanos a los mínimos de 14 años, CDS en niveles pre-pandemia y múltiplos bursátiles aún bajos frente a estándares internacionales”, asegura la experta.

El excelente desempeño del principal índice de la Bolsa de Santiago permite realizar proyecciones más que positivas a mediano y largo plazo.

“Ese atractivo ha llevado a proyecciones en que el IPSA podría escalar a 10.900 puntos hacia 2026, apoyado en utilidades corporativas en expansión y mayor liquidez local. Aunque no se descartan ajustes tras el fuerte avance del año, la visión de mediano plazo sigue siendo alcista, respaldada tanto por fundamentos internos como por la percepción de estabilidad relativa en un escenario internacional desafiante”, cierra Santos.