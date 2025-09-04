Tom Holland confiesa cómo es su lucha diaria contra complejo trastorno mientras graba sus películas
El actor de Spider-Man reveló diversos hábitos que mantiene para poder “canalizar” su energía.
Cuando de actores de Hollywood se habla, es inevitable no hablar del actual protagonista de “Spider-Man” Tom Holland.
Y es que durante el último tiempo, el actor de 29 años ha sido foco de noticias, luego de haber participado en películas como, por ejemplo, “Avengers: Endgame”, “Lo imposible” y “Spider-Man”.
Sin embargo, recientemente Holland confesó que durante varios años ha luchado contra un complejo trastorno.
Tom Holland confiesa cómo lucha contra complejo trastorno mientras graba sus películas
En concreto, durante la presentación de su nuevo proyecto cinematográfico con Lego, el actor Tom Holland, confesó cómo ha sido grabar películas y vivir con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia.
En conversación con el medio IGN, el actor confesó que “cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento intimidado”. En esa línea, expresó que “a veces, te encuentras con estos desafíos al desarrollar un personaje”.
Sumado a lo anterior, Tom Holland comentó que el hábito de jugar ha sido una de las claves primordiales para poder contener su energía.
“Cualquier forma en que puedas, ya sea de joven o adulto, interactuar con algo que te impulse a pensar de forma innovadora. Eso te promoverá una creatividad sana”, expresó.
Cabe señalar, que Holland volverá a ponerse el traje del hombre araña, ya que en julio de 2026 se prevé el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. Mismo mes en el que debutará “La Odisea”, donde el actor también será protagonista.