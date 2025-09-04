;

Tom Holland confiesa cómo es su lucha diaria contra complejo trastorno mientras graba sus películas

El actor de Spider-Man reveló diversos hábitos que mantiene para poder “canalizar” su energía.

Sebastián Escares

Tom Holland confiesa cómo es su lucha diaria contra complejo trastorno mientras graba sus películas

Cuando de actores de Hollywood se habla, es inevitable no hablar del actual protagonista de “Spider-Man” Tom Holland.

Y es que durante el último tiempo, el actor de 29 años ha sido foco de noticias, luego de haber participado en películas como, por ejemplo, “Avengers: Endgame”, “Lo imposible” y “Spider-Man”.

Revisa también

ADN

Sin embargo, recientemente Holland confesó que durante varios años ha luchado contra un complejo trastorno.

Tom Holland confiesa cómo lucha contra complejo trastorno mientras graba sus películas

En concreto, durante la presentación de su nuevo proyecto cinematográfico con Lego, el actor Tom Holland, confesó cómo ha sido grabar películas y vivir con TDAH (Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad) y dislexia.

En conversación con el medio IGN, el actor confesó que “cuando alguien me da un lienzo en blanco, me siento intimidado”. En esa línea, expresó que “a veces, te encuentras con estos desafíos al desarrollar un personaje”.

Sumado a lo anterior, Tom Holland comentó que el hábito de jugar ha sido una de las claves primordiales para poder contener su energía.

“Cualquier forma en que puedas, ya sea de joven o adulto, interactuar con algo que te impulse a pensar de forma innovadora. Eso te promoverá una creatividad sana”, expresó.

Cabe señalar, que Holland volverá a ponerse el traje del hombre araña, ya que en julio de 2026 se prevé el estreno de “Spider-Man: Brand New Day”. Mismo mes en el que debutará “La Odisea”, donde el actor también será protagonista.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad