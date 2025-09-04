“Crepúsculo” se estrenará completamente gratis en el marco del 20º aniversario del primer libro

Crepúsculo es una de las sagas cinematográficas más icónicas dentro del género de romance y fantasía, marcando a toda una generación que siguió y sigue de cerca cada noticia relacionada al título.

Si bien es cierto que desde hace un par de años se está hablando sobre la posibilidad de una nueva adaptación de la novela original, ahora es momento de mirar al pasado y ponerse nostálgicos.

Y es que con el motivo del 20º aniversario de la publicación del primer libro, Lionsgate anunció que las cinco películas ya conocidas serán reestrenadas de forma gratuita.

De manera concreta, la franquicia está disponible sin costo alguno a través del canal oficial de ‘The Twilight Saga’ en YouTube.

La proyección se hará en formato de maratón 24/7 y tiene agendado su inicio para el domingo 7 de septiembre a las 16:00 horas (de Chile).

Este evento especial se realiza como parte de los preparativos para el relanzamiento en cines de las películas, organizado por Fathom Events.

Para aquellos interesados en revivir la saga o descubrirla por primera vez, el maratón en YT ofrece una oportunidad única de disfrutar de las cinco películas sin costo alguno.

Asimismo, es importante destacar que las cintas cintas estarán disponibles en bucle durante toda la semana, permitiendo a los espectadores verlas en cualquier momento que deseen.

Detalles de la historia

La saga Crepúsculo se compone de cinco películas estrenadas entre 2008 y 2012, dirigidas por Catherine Hardwicke, Chris Weitz, David Slade y Bill Condon.

Los guiones fueron adaptados de las novelas de Stephenie Meyer, con Melissa Rosenberg como principal guionista de las primeras entregas.

Kristen Stewart interpreta a Bella Swan, Robert Pattinson a Edward Cullen y Taylor Lautner a Jacob Black. El elenco se completa con Ashley Greene, Jackson Rathbone, Billy Burke, Peter Facinelli, Dakota Fanning, Michael Sheen, Bryce Dallas Howard y Elizabeth Reaser.

La historia sigue a Bella, quien se muda a Forks, Washington, y descubre el mundo de los vampiros al enamorarse de Edward. Entre enfrentamientos ancestrales y un triángulo amoroso con Jacob, Bella se ve envuelta en peligros sobrenaturales.

La saga combina romance, acción y elementos fantásticos, consolidándose como un fenómeno mundial que lanzó a sus protagonistas al estrellato y dejó una huella duradera en la cultura pop.