Otro rostro importante de Marvel Studios podría unirse a Tom Holland en “Spider-Man: Brand New Day”

El Universo Cinematográfico de Marvel (UCM) sigue expandiéndose en diferentes direcciones, con varias series y películas que profundizan en diversos personajes.

Uno de los proyectos más esperados dentro de la nutrida e interesante hoja de ruta es nada más y nada menos que Spider-Man: Brand New Day.

Con el pasar del tiempo se ha especulado bastante en torno al proyecto, sobre todo por los personajes que acompañarán a Peter Parker.

Además del protagónico de Tom Holland y el regreso de Zendaya (MJ) y Jacob Batalon (Ned Leeds), destaca la incorporación de Sadie Sink y Liza Colón‑Zayas.

También veremos a Jon Bernthal en su papel de Frank Castle/Punisher, Charlie Cox como Daredevil y, posiblemente, a Mark Ruffalo (Hulk).

Ahora, en medio de un escenairo que aún tiene muchas interrogantes pero mantiene el hype por lo más alto, se comenzó a hablar sobre otra incorporación estelar para la cinta.

Se trata de un rostro ya conocido en el UCM y que ha aparecido en un par de entregas anteriores, por lo que sería más bien un regreso a la franquicia.

Hablamos nada más y nada menos que de Florence Pugh, quien interpreta a Yelena Belova, a quien ya hemos visto en Black Widow y Thunderbolts*.

Una opción interesante pero no sorpresiva

La noticia, a pesar de que aún no ha sido oficializada, fue publicada por Daniel Richtman (@DanielRPK), reconocido insider que ha adelantado información importante de diversos proyectos de Marvel Studios. Además, ha sido replicada por algunos medios especializados de Hollywood.

La incorporación de Pugh al elenco no sorprende del todo a los fanáticos, ya que en entrevistas de 2021 el propio Holland manifestó su interés en compartir pantalla con la actriz.

En la misma línea, en 2023 la intérprete declaró que le gustaría conocer al Spider-Man del UCM. Estas coincidencias avivaron especulaciones que ahora se confirman con su participación oficial.

La presencia de Belova, sucesora de Natasha Romanoff, abre la puerta a nuevas conexiones dentro del universo cinematográfico que atraviesa un momento clave buscando retomar los niveles de éxito del pasado.

Con el rodaje en marcha y un estreno fijado para mediados de 2026, Spider-Man: Brand New Day promete ser un nuevo hito en la colaboración entre Marvel Studios y Sony Pictures, teniendo como punto fuerte la inclusión de destacados personajes.