Banco Scotiabank es condenado a pagar millonaria multa: discriminó a adultos mayores que querían renovar tarjeta de crédito

Tras acoger una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac), la justicia chilena condenó al Banco Scotiabank a pagar una millonaria multa debido a situaciones de discriminación arbitraria.

Según se explicó, todo comenzó luego de que dos personas mayores interpusieran reclamos en contra de la entidad indicando que se les había negado la posibilidad de renovar sus tarjetas de crédito.

Los clientes señalaron se debió a que superaban los 75 años de edad, un límite etario, y requisito para ser cliente, que la autoridad aseguró que carece de toda justificación.

Tras conocer el caso, el Sernac ofició al Banco Scotiabank para recabar los antecedentes y también realizó una fiscalización online, acreditando lo que indicaron los afectados.

Luego de esto, y ante la gravedad de la escena, el Servicio interpuso una denuncia ante el Primer Juzgado de Policía Local de Las Condes, en Santiago.

La sanción se fijó en 100 UTM, vale decir más de $6 millones 900 mil. “Como Sernac valoramos el fallo de las justicia”, dijo Andrés Herrera, Director Nacional de la entidad.

“Es importante resaltar que la ley no establece una edad máxima para que una persona puede acceder a un producto financiero. Por lo tanto, considerar solo la edad de una persona para limitar el acceso a ellos constituye una discriminación arbitraria e injustificada", siguió el cabecilla.

La misma voz precisó que las entidades financieras solo pueden rechazar a un cliente, o la contratación de ciertos servicios o productos, por razones objetivas como deudas o morosidad.

“Las personas adultas mayores, y en general cualquier consumidor, tiene derecho a que esta entidad financiera le entregue en un plazo de diez días un informe por escrito que justifique esta decisión”, añadió Herrera.