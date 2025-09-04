;

“Tenía la esperanza de seguir en Colo Colo, estaba todo planificado... La noticia me partió al medio”

“Me quedo con lo que viví, que para mí fue espectacular”, confesó el actual volante de Unión Española, Gonzalo Castellani, sobre su paso por el “Cacique” en 2024.

Gonzalo Castellani, actual volante de Unión Española, recordó su paso por Colo Colo en la temporada 2024, periodo en el que llegó como refuerzo durante el segundo semestre y terminó levantando el título del Campeonato Nacional con el entonces equipo dirigido por Jorge Almirón.

En diálogo con el canal oficial del Sifup, el mediocampista de 38 años rememoró cómo fue su salida de los albos y reconoció que su deseo era continuar en el Estadio Monumental. “Tenía la necesidad y la esperanza de seguir en Colo Colo”, confesó.

“A los pocos días que terminamos la temporada, (Daniel) Morón se contactó conmigo y me dijo que teníamos que hablar. Yo estaba con mi mujer y teníamos la esperanza de seguir. Estaba todo planificado y planeado para seguir, pero la noticia me partió al medio", agregó sobre su partida.

De todas formas, Castellani afirmó que “me quedo con lo que viví, que para mí fue espectacular. Se me abrió la puerta de una manera fea, porque una lesión no es buena. Pero al mismo tiempo me tocó a mí, lo disfruté y fue un año maravilloso".

Gonzalo Castellani y su mejor recuerdo de Colo Colo

Por otro lado, el experimentado futbolista argentino relató el momento que lo marcó en su paso por el “Cacique” y añadió: “A Colo Colo se le reconoce mundialmente por todo lo que ha hecho y vivirlo en persona lo hace más grande todavía. A mí lo que más me atrae de los equipos es la gente".

“Siempre he dicho que el día que viajamos para jugar contra River Plate y que nos fuimos del estadio hasta el aeropuerto, lo que vivimos con la gente ahí, no lo había vivido nunca", continuó.

“Fue conmovedor, porque sabíamos que iba a haber una despedida, que la gente nos iba a apoyar, que iba a haber gente afuera. Pero desde la puerta de Macul hasta la puerta del aeropuerto, había gente corriendo, cruzándose con los autos y parándonos en el medio de la autopista, fuegos artificiales, bengalas. Eso fue lo que más me marcó“, complementó Castellani.

Por último, señaló que “obviamente el Campeonato te marca y te queda en la memoria, pero el sentimiento y la locura del hincha, es lo que más disfruto. Ese momento fue inexplicable”.

