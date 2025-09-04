;

República Democrática del Congo declara epidemia de ébola tras 16 muertes en Bulapé

Tras la revelación de los registros, las autoridades implementan centros de aislamiento y equipos de respuesta rápida para contener la propagación.

Martín Neut

Vacuna ébola

Vacuna ébola / BADRU KATUMBA

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves un nuevo brote de ébola en la provincia de Kasai, luego de que se confirmaran 16 muertes, entre ellas cuatro trabajadores sanitarios, en la zona de Bulapé.

En total, el Ministerio de Salud reporta 28 casos vinculados a la cepa Zaire, según DW. El titular de la cartera, Roger Samuel Kamba, anunció en conferencia de prensa que se trata de la 16ª epidemia registrada en el país.

Revisa también:

ADN

“Anuncio oficialmente, en nombre del Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, el resurgimiento de la enfermedad del virus del ébola, de la cepa Zaire, en la zona sanitaria de Bulapé”, señaló.

Kamba subrayó que, aunque “el ébola es una enfermedad grave, el tratamiento temprano, gratuito e integral aumenta las posibilidades de supervivencia”.

Reforzar higiene y evitar contacto

Para contener la emergencia, detalló que se activó el Sistema de Gestión de Incidentes, con equipos de respuesta rápida, vigilancia epidemiológica y la apertura de centros de aislamiento.

El Ministerio también pidió a la población notificar casos sospechosos, reforzar la higiene y evitar el contacto con enfermos, cadáveres o animales hallados muertos.

Asimismo, llamó a no ocultar a los pacientes y a rechazar la discriminación, ya que, en palabras de Kamba, “la exclusión alimenta la epidemia, mientras que la solidaridad rompe su cadena de transmisión”.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad