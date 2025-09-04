República Democrática del Congo declara epidemia de ébola tras 16 muertes en Bulapé

El Gobierno de la República Democrática del Congo (RDC) declaró este jueves un nuevo brote de ébola en la provincia de Kasai, luego de que se confirmaran 16 muertes, entre ellas cuatro trabajadores sanitarios, en la zona de Bulapé.

En total, el Ministerio de Salud reporta 28 casos vinculados a la cepa Zaire, según DW. El titular de la cartera, Roger Samuel Kamba, anunció en conferencia de prensa que se trata de la 16ª epidemia registrada en el país.

“Anuncio oficialmente, en nombre del Ministerio de Salud Pública, Higiene y Bienestar Social, el resurgimiento de la enfermedad del virus del ébola, de la cepa Zaire, en la zona sanitaria de Bulapé”, señaló.

Kamba subrayó que, aunque “el ébola es una enfermedad grave, el tratamiento temprano, gratuito e integral aumenta las posibilidades de supervivencia”.

Reforzar higiene y evitar contacto

Para contener la emergencia, detalló que se activó el Sistema de Gestión de Incidentes, con equipos de respuesta rápida, vigilancia epidemiológica y la apertura de centros de aislamiento.

El Ministerio también pidió a la población notificar casos sospechosos, reforzar la higiene y evitar el contacto con enfermos, cadáveres o animales hallados muertos.

Asimismo, llamó a no ocultar a los pacientes y a rechazar la discriminación, ya que, en palabras de Kamba, “la exclusión alimenta la epidemia, mientras que la solidaridad rompe su cadena de transmisión”.