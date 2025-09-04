Gobierno de EE.UU. considera restringir armas a personas trans por “riesgo de salud mental”

El Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza la posibilidad de restringir el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego.

Según informó CNN, la medida surge tras el tiroteo ocurrido en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, donde una mujer trans mató a dos niños e hirió a 21.

A raíz de esta situación, funcionarios del Departamento de Justicia, evalúan si pueden aplicar normas para declarar que algunas personas transgénero padecen enfermedades mentales.

Hasta el momento, las discusiones son preliminares y se basan en la línea política impulsada por el expresidente Donald Trump, quien ya prohibió el servicio militar a personas trans.

Al respecto, diversos expertos legales advierten que cualquier restricción enfrentaría complicaciones judiciales, ya que la ley federal requiere que un juez declare a una persona mentalmente “defectuosa” antes de limitar su derecho a portar armas.

Por su parte, GLAAD, grupo defensor de derechos LGBT+, criticó la medida: “En lugar de soluciones reales, la administración está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio”, declararon sus voceros.

La posible restricción de armas representa una escalada en la política estadounidense contra los derechos de las personas transgénero y un debate que mezcla salud mental, seguridad pública y derechos constitucionales.