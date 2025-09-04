Gobierno de EE.UU. considera restringir armas a personas trans por “riesgo de salud mental”
Por su parte, los expertos advierten que esta medida podría enfrentar serios obstáculos legales.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza la posibilidad de restringir el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego.
Según informó CNN, la medida surge tras el tiroteo ocurrido en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, donde una mujer trans mató a dos niños e hirió a 21.
A raíz de esta situación, funcionarios del Departamento de Justicia, evalúan si pueden aplicar normas para declarar que algunas personas transgénero padecen enfermedades mentales.
Hasta el momento, las discusiones son preliminares y se basan en la línea política impulsada por el expresidente Donald Trump, quien ya prohibió el servicio militar a personas trans.
Revisa también
Al respecto, diversos expertos legales advierten que cualquier restricción enfrentaría complicaciones judiciales, ya que la ley federal requiere que un juez declare a una persona mentalmente “defectuosa” antes de limitar su derecho a portar armas.
Por su parte, GLAAD, grupo defensor de derechos LGBT+, criticó la medida: “En lugar de soluciones reales, la administración está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio”, declararon sus voceros.
La posible restricción de armas representa una escalada en la política estadounidense contra los derechos de las personas transgénero y un debate que mezcla salud mental, seguridad pública y derechos constitucionales.