;

Gobierno de EE.UU. considera restringir armas a personas trans por “riesgo de salud mental”

Por su parte, los expertos advierten que esta medida podría enfrentar serios obstáculos legales.

Javiera Rivera

Donald Trump

Donald Trump / MANDEL NGAN

El Departamento de Justicia de Estados Unidos analiza la posibilidad de restringir el derecho de las personas transgénero a poseer armas de fuego.

Según informó CNN, la medida surge tras el tiroteo ocurrido en la Iglesia Católica de la Anunciación en Minneapolis, donde una mujer trans mató a dos niños e hirió a 21.

A raíz de esta situación, funcionarios del Departamento de Justicia, evalúan si pueden aplicar normas para declarar que algunas personas transgénero padecen enfermedades mentales.

Hasta el momento, las discusiones son preliminares y se basan en la línea política impulsada por el expresidente Donald Trump, quien ya prohibió el servicio militar a personas trans.

Revisa también

ADN

Al respecto, diversos expertos legales advierten que cualquier restricción enfrentaría complicaciones judiciales, ya que la ley federal requiere que un juez declare a una persona mentalmente “defectuosa” antes de limitar su derecho a portar armas.

Por su parte, GLAAD, grupo defensor de derechos LGBT+, criticó la medida: “En lugar de soluciones reales, la administración está utilizando a la comunidad transgénero como chivo expiatorio”, declararon sus voceros.

La posible restricción de armas representa una escalada en la política estadounidense contra los derechos de las personas transgénero y un debate que mezcla salud mental, seguridad pública y derechos constitucionales.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad