Israel afirma tener bajo control el 40% de la ciudad de Gaza y declara avances militares en la Franja

El Ejército israelí afirmó este jueves que ya controla alrededor del 40% de la ciudad de Gaza, tras la ampliación de sus operaciones militares en el enclave.

La ofensiva busca lo que Israel considera un bastión político y militar del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

“El Ejército continuará expandiendo e intensificando sus operaciones en los próximos días. Hamás se enfrentará a las fuerzas israelíes en la ciudad de Gaza con toda su fuerza”, señaló el portavoz militar Effie Defrin, citado por Europa Press.

Las autoridades confirmaron además que los reservistas comenzaron a unirse a las maniobras en la zona. Según cifras oficiales, cerca de 60.000 personas fueron llamadas a filas como parte del plan de ocupación de la ciudad.

En paralelo, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) difundieron imágenes del ataque en el que murió Abú Obeida, portavoz del ala militar de Hamás.

También publicaron una fotografía en la que aparece junto a Mohamed Deif —jefe de las Brigadas Ezzeldín al Qassam—, el comandante Rafa Salamé y Mohamed Odé, jefe de Inteligencia, señalado como “el único que sigue con vida” de ese grupo.

“Perseguiremos a todos los miembros de Hamás, dondequiera que estén”, añadió Defrin.

Cabe destacar, que la escalada militar ocurre luego de que, a inicios de semana, el portavoz en árabe del Ejército israelí, Avichai Adraee, instara a los habitantes de Gaza a trasladarse hacia el sur de la Franja ante la inminente expansión de los combates.