Renuncia Patricio Góngora, director de Canal 13, apuntado como líder de grupo de cuentas "bots"

Su nombre apareció en un reportaje que reveló cómo estás personas se coordinan para generar campañas de odio político.

Juan Castillo

Diana Copa

Renuncia Patricio Góngora, director de Canal 13, apuntado como líder de grupo de cuentas “bots”

Renuncia Patricio Góngora, director de Canal 13, apuntado como líder de grupo de cuentas “bots”

Durante esta jornada, se confirmó la salida del director de Canal 13, Patricio Góngora, luego de que apareciera en un reportaje apuntado como líder de un grupo de cuentas “bots” en redes sociales.

Según la investigación realizada por CHV Noticias, estas personas se coordinaban para generar campañas de odio político.

Una abogada, que decidió infiltrarse en estos grupos con fines académicos, afirmó que Ricardo Inaiman Barrios, una de las personas detrás de las cuentas “bots”, le reveló que el verdadero rostro tras la cuenta “Patito Verde” (@Patitoo_Verde), con más de diez mil seguidores, sería Patricio Góngora, integrante de la mesa directiva de Canal 13.

Desde la estación televisiva agradecieron la labor de Góngora, por su “gestión y el aporte realizado durante el período en que integró el Directorio, cargo que asumió en septiembre de 2023″.

Canal 13 reafirma su compromiso con un periodismo independiente y responsable, fiel a su propósito de transformar y enriquecer la vida de las personas a través de contenidos y plataformas que informan, entretienen y emocionan con responsabilidad”, agregaron en un comunicado.

