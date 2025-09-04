Quién es Ricardo Inaiman, sujeto acusado de coordinar “bots” y que tiene condena por agresión contra su madre

El reciente reportaje de CHV Noticias sobre redes de desinformación política destapó la identidad de un personaje que operaba bajo el seudónimo Neuroc, señalado como protagonista de hostigamientos y ataques digitales.

Se trata de Ricardo Inaiman Barrios, un hombre de 38 años con antecedentes judiciales.

La investigación televisiva se originó tras conocerse campañas de desprestigio contra figuras políticas, como la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei, a quien se le atribuyó falsamente padecer alzhéimer, y la exministra oficialista Jeannette Jara, también blanco de los denominados “ejércitos de bots”.

Una abogada que trabajaba en un proyecto académico decidió infiltrarse en estos grupos creando un perfil falso en X (ex Twitter) con discurso de ultraderecha.

“Una cuenta empieza a enviarme mensajes de que superbién mis posteos, que le encanta y me dice que sabe que yo soy de izquierda, pero que le agrada -la cuenta-”, relató.

Esa interacción inicial le permitió descubrir que tras varios perfiles supuestamente distintos se escondía un gran responsable: Neuroc.

Luego de compartirle su número de WhatsApp, recibió la propuesta de recopilar información contra el gobierno, a lo que se negó. La respuesta fue inmediata: “Me funa en redes sociales a través de otra cuenta”.

El acoso escaló con publicaciones falsas. “Absolutamente de la nada empieza a postear que yo soy una terrorista, que soy una perra octubrista que iba a tirarle piedras a los pacos, que marchaba con la primera línea”, denunció la abogada.

Ante esto, decidió concertar un encuentro presencial y comprobó que detrás de la cuenta estaba Ricardo Inaiman Barrios.

¿Quién es Ricardo Inaiman Barrios, más conocido en X como “Neuroc”?

Según antecedentes judiciales, Inaiman fue condenado en 2011 por el 7º Juzgado de Garantía de Santiago por agredir a su madre. Pasó 56 días en prisión preventiva y debió someterse a un año de terapia. Actualmente, declaró trabajar en una oficina de contabilidad y vivir solo.

Cuando fue enfrentado por las cámaras, su reacción fue ambigua. Primero aseguró: “No sé de qué está hablando”. Luego reconoció: “No, si yo sé que tengo una querella de parte de ella”, aunque responsabilizó a la denunciante: “Ella misma me llamaba por WhatsApp y yo le puse la denuncia”.

Un documento de Chile Vamos lo catalogó como una “cuenta madre”, es decir, una estructura que prepara el terreno para anti-campañas posteriores. Lejos de retractarse, Neuroc defendió sus publicaciones: “Todos tenemos derecho a la libre expresión porque vivimos en democracia”.

En su perfil en redes sociales también expresó su cercanía política con el Partido Republicano y el candidato presidencial José Antonio Kast.

“Mi compromiso por el proyecto Republicano es al 100%, yo creo fielmente en este proyecto porque en estos momentos Chile no está para medias tintas, ya no estamos en tiempos donde podíamos creer en ‘acuerdos’. Ganemos o perdamos (ojalá esto último no pase) aquí vamos a estar”, escribió.