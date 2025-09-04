Presidente Boric llama a “cuidar la convivencia cívica y la democracia” en medio de polémica por “bots” de ultraderecha

3 de septiembre de 2025/SANTIAGO El Presidente de la República, Gabriel Boric Font, encabeza el lanzamiento del Plan Nacional de Infraestructura Pública 2025 - 2055 junto a los ministros y ministras de Obras Públicas, Jessica López, Interior, Álvaro Elizalde, Seguridad Pública, Luis Cordero, Transportes y Telecomunicaciones, Juan Carlos Muñoz, Desarrollo Social y Familia (s), Paula Poblete, el General Director de Carabineros, Marcelo Araya, y el Director General de la PDI, Eduardo Cerna. FOTO: SEBASTIAN BELTRAN GAETE / AGENCIAUNO / Sebastian Beltran Gaete

Durante este jueves, el Presidente Gabriel Boric se refirió al reportaje que reveló la existencia de grupos organizados de trolls de ultraderecha dedicados a difundir desinformación en contra de candidatas presidenciales.

“No somos enemigos. Podremos tener ideas distintas, podremos debatir en un ámbito democrático, sin desinformación. Podremos enfrentarnos en elecciones, pero en la hora de pensar a Chile tenemos que ser uno solo. Más aún cuando lo pensamos en el largo plazo” dijo el mandatario.

Todo esto, tras el reportaje de CHV que expuso cuentas en redes sociales que encabezaron la difusión de campañas de desprestigio contra Jeannette Jara y Evelyn Matthei, además de identificar a quienes estaban detrás de las llamadas “cuentas madre”, mencionando a Patricio Góngora, actual director de Canal 13.

Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también reaccionó a la investigación periodística a través de sus redes sociales. “Nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al gobierno y al propio Presidente”, escribió en X.

Mientras que el candidato del partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, acusó medidas engañosas por parte de otros candidatos. “Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, comentó en X.