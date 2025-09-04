Presidente Boric llama a “cuidar la convivencia cívica y la democracia” en medio de polémica por “bots” de ultraderecha
“Podemos debatir en un ámbito democrático, sin desinformación”, señaló el mandatario.
Durante este jueves, el Presidente Gabriel Boric se refirió al reportaje que reveló la existencia de grupos organizados de trolls de ultraderecha dedicados a difundir desinformación en contra de candidatas presidenciales.
“No somos enemigos. Podremos tener ideas distintas, podremos debatir en un ámbito democrático, sin desinformación. Podremos enfrentarnos en elecciones, pero en la hora de pensar a Chile tenemos que ser uno solo. Más aún cuando lo pensamos en el largo plazo” dijo el mandatario.
Todo esto, tras el reportaje de CHV que expuso cuentas en redes sociales que encabezaron la difusión de campañas de desprestigio contra Jeannette Jara y Evelyn Matthei, además de identificar a quienes estaban detrás de las llamadas “cuentas madre”, mencionando a Patricio Góngora, actual director de Canal 13.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, también reaccionó a la investigación periodística a través de sus redes sociales. “Nos preocupa cuidar la convivencia cívica y la democracia, desde un primer momento hemos criticado las campañas desde cuentas anónimas que se han desplegado instalando mentiras para afectar a la candidata Matthei, al gobierno y al propio Presidente”, escribió en X.
Mientras que el candidato del partido Republicano y el Partido Social Cristiano, José Antonio Kast, acusó medidas engañosas por parte de otros candidatos. “Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, comentó en X.