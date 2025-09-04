;

Kast acusa “campaña llena de mentiras” de la izquierda tras reportaje sobre bots de ultraderecha

“Con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, escribió el candidato presidencial de Republicanos.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno / VICTOR HUENANTE

Durante este jueves, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, acusó una “campaña llena de mentiras de la izquierda” tras la publicación de un reportaje que reveló la existencia de grupos organizados de bots de ultraderecha.

La investigación periodística examinó diversas cuentas en redes sociales que encabezaron la difusión de desinformación en contra de Jara y Matthei. El reportaje de CHV también expuso a las personas detrás de las llamadas cuentas madre encargadas de coordinar los bots, donde se mencionó a Patricio Góngora, actual director de Canal 13.

En ese contexto, la exministra del Trabajo emplazó al líder republicano: “No sorprende que venga de la ultraderecha, Republicanos son responsables. José Antonio Kast debe pronunciarse. Él aseguró públicamente que no usaba bots, pero hoy la evidencia demuestra lo contrario”.

Durante la noche del miércoles, Kast se refirió a través de su cuenta de X, aunque sin aludir directamente a la polémica. Junto a una fotografía en la que aparece jugando ajedrez, escribió: “Luego de un gran día en Curicó, un minuto de relajo y de concentración, preparando lo que viene”.

“Como dijimos, será una campaña dura y llena de mentiras de la izquierda y algunos medios de comunicación funcionales a ella. Pero con trabajo, humildad y seriedad, vamos a ganar”, agregó.

Por su parte, Evelyn Matthei también reaccionó, aunque retrocedió en su intención de presentar acciones legales contra Republicanos. En entrevista, afirmó “Que no decidan los bots, que decidan los chilenos”.

