Paris Jackson cuestiona la película biográfica sobre su padre: “No es mi circo”

Hace ya un largo tiempo que venimos hablando de la nueva película biográfica de Michael Jackson, la cual ha ido tomando forma poco a poco generando altas expectativas en el público.

Bajo el título de Michael, el proyecto promete contar varios detalles de la historia del ‘Rey del pop’, desde lo más íntimo en su vida privada hasta los aspectos claves de su carrera profesional.

Un punto a destacar sobre la producción es que el rol protagónico recae en Jaafar Jackson, sobrino del icónico cantante fallecido en 2009.

Sin embargo, el título no ha estado exento de polémicas y ha sufrido algunos retrasos por tener que enfrentar temas legales. Y si bien eso ya fue solucionado, sufre de críticas directas por parte del círculo cercano.

Paris Jackson, hija del propio ‘MJ’, fue una de las que apuntó duramente contra este filme, dejando en claro que no tiene ningún tipo de relación con su desarrollo e incluso cuestionó la forma en que plasman la historia de su padre.

Hay que tener en cuenta que otros familiares directos de Michael han participado activamente de la cinta, tanto detrás como frente a cámaras. Sin embargo, Paris tomó una distancia clara y dura.

En esta línea, el actor Colman Domingo, encargado de darle vida al padre de Michael Jackson, declaró que ha habido buena relación con los hijos del mítico cantante.

Fue allí cuando la modelo y actriz salió al paso de estos dichos, demarcándose rápidamente de ese concepto y desmintiendo a quienes dicen que tuvo aporte directo.

“Colman, no andes diciendo que fui ‘de ayuda’ en el rodaje de una película en la que tuve un 0% de participación. Eso es muy raro”, escribió con ironía en una de sus historias en Instagram.

La joven de 27 años aclaró que, en su momento, revisó un primer borrador del guion y envió observaciones, pero estas no fueron consideradas.

“Cuando vi que no iban a tomar en cuenta lo que señalé, seguí con mi vida. No son mis monos, no es mi circo. Dios los bendiga y buena suerte”, expresó con dureza.

En posteriores publicaciones, Paris insistió en que el largometraje “no es un proyecto suyo” y que, en su opinión, está diseñado para “complacer a un grupo muy específico de fanáticos que prefieren vivir en la fantasía”.

A su juicio, y a modo general, el gran problema de las biopics de Hollywood es que presentan versiones edulcoradas y poco fieles a la realidad: “Te la venden como si fuera real, pero no lo es. Está muy controlada la narrativa. Hay muchas inexactitudes y muchas mentiras descaradas”.

Pese a sus críticas, Paris recalcó que su postura no significa un distanciamiento emocional de su padre, sino un rechazo a la forma en que se está construyendo su legado en el cine.

“Muchos dicen: ‘Ella odia a su papá’ o que ‘no quiere tener nada que ver con él’. Esa no es mi verdad. Solo prefiero la honestidad antes que las ventas y las ganancias económicas. No quiero participar en algo con lo que no estoy de acuerdo”, afirmó.