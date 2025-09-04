Netflix presenta una nueva herramienta para guardar esos momentos tan especiales de cada serie o película

Netflix es, sin duda alguna, una de las plataformas de streaming más populares entre el público, con millones de suscriptores fieles en todo el mundo.

Su amplio catálogo pensado para grandes y chicos, cargado de series y películas de renombre, lo posiciona en lo más alto del durio mercado.

Además, cada tanto sorprenden con destacadas novedades, ofreciendo innovadores recursos que mejoran la experiencia del usuario.

Bajo este este contexto, recientemente se dio a conocer una llamativa actualización digital que permitirá cortar, guardar y compartir clips.

La herramienta llamada ‘Momentos’, con la que podremos apartar nuestras escenas favoritas, estará disponible para dispositivos móviles.

La función, presentada inicialmente en 2023, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fanáticos gracias a escenas como los virales movimientos de baile de Merlina Addams.

Ahora, desde ‘La Gran N’ amplían la experiencia para que esas secuencias inolvidables no solo puedan guardarse como recuerdos, sino también transformarse en clips completos adaptados al gusto del usuario.

El procedimiento es sencillo: mientras se ve un título, basta con pulsar el botón “recortar” en el momento deseado. Desde allí, se ajusta la duración del clip para que sea tan breve o extenso como se prefiera.

Una vez guardado, el material queda disponible en la pestaña “Mi Netflix”, listo para reproducirse o compartirse.

El lanzamiento de esta actualización llega acompañado de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, una de las series más exitosas de la plataforma, invitando a los fans a coleccionar sus escenas preferidas de la familia Addams.

Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de Producto para Miembros en Netflix, destacó que la intención detrás de esta herramienta es potenciar la conexión emocional de los usuarios con las historias.

“En esencia, esta función trata de dar a los miembros la posibilidad de celebrar y compartir sus historias favoritas mientras crean una experiencia que se sienta única y personal”, expuso.

El ejecutivo también adelantó que la compañía está explorando nuevas funciones diseñadas especialmente para móviles, como un feed de video vertical para descubrir clips en cualquier lugar y una búsqueda impulsada por inteligencia artificial que ayude a planear qué ver más adelante.

Con esta apuesta, Netflix busca consolidar una experiencia de uso más dinámica, social y personalizada, donde los suscriptores no solo consumen contenido, sino que también participan activamente en la forma de revivirlo y compartirlo.