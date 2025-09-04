;

Netflix presenta una nueva herramienta para guardar esos momentos tan especiales de cada serie o película

La compañía sigue apostando por innovaciones que mejoran la experiencia del usuario.

José Campillay

Getty Images

Getty Images / Future Publishing

Netflix es, sin duda alguna, una de las plataformas de streaming más populares entre el público, con millones de suscriptores fieles en todo el mundo.

Su amplio catálogo pensado para grandes y chicos, cargado de series y películas de renombre, lo posiciona en lo más alto del durio mercado.

Además, cada tanto sorprenden con destacadas novedades, ofreciendo innovadores recursos que mejoran la experiencia del usuario.

Bajo este este contexto, recientemente se dio a conocer una llamativa actualización digital que permitirá cortar, guardar y compartir clips.

Revisa también:

ADN

La herramienta llamada ‘Momentos’, con la que podremos apartar nuestras escenas favoritas, estará disponible para dispositivos móviles.

La función, presentada inicialmente en 2023, se convirtió rápidamente en un éxito entre los fanáticos gracias a escenas como los virales movimientos de baile de Merlina Addams.

Ahora, desde ‘La Gran N’ amplían la experiencia para que esas secuencias inolvidables no solo puedan guardarse como recuerdos, sino también transformarse en clips completos adaptados al gusto del usuario.

El procedimiento es sencillo: mientras se ve un título, basta con pulsar el botón “recortar” en el momento deseado. Desde allí, se ajusta la duración del clip para que sea tan breve o extenso como se prefiera.

Una vez guardado, el material queda disponible en la pestaña “Mi Netflix”, listo para reproducirse o compartirse.

El lanzamiento de esta actualización llega acompañado de la segunda parte de la temporada 2 de Merlina, una de las series más exitosas de la plataforma, invitando a los fans a coleccionar sus escenas preferidas de la familia Addams.

Elmar Nubbemeyer, vicepresidente de Producto para Miembros en Netflix, destacó que la intención detrás de esta herramienta es potenciar la conexión emocional de los usuarios con las historias.

“En esencia, esta función trata de dar a los miembros la posibilidad de celebrar y compartir sus historias favoritas mientras crean una experiencia que se sienta única y personal”, expuso.

El ejecutivo también adelantó que la compañía está explorando nuevas funciones diseñadas especialmente para móviles, como un feed de video vertical para descubrir clips en cualquier lugar y una búsqueda impulsada por inteligencia artificial que ayude a planear qué ver más adelante.

Con esta apuesta, Netflix busca consolidar una experiencia de uso más dinámica, social y personalizada, donde los suscriptores no solo consumen contenido, sino que también participan activamente en la forma de revivirlo y compartirlo.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad