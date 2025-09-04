Netflix revela el primer tráiler de “Monstruo: La historia de Ed Gein” uno de los asesinos más influyentes del cine de terror

La serie antológica Monstruo se ha convertido en uno de los títulos más populares de Netflix durante los últimos años, con miles de fanáticos que siguen de cerca cada uno de sus lanzamientos.

Ahora nos mantenemos a la espera de que llegue su cuarta temporada: La historia de Ed Gein, uno de los asesinos más despiadados de la historia y que ha inspirado icónicas historias del cine de terror.

La trama revive los escalofriantes crímenes de este ermitaño de apariencia amable que en los años 50 vivía en la rural Plainfield, Wisconsin.

Ahora, en medio de la espera por su lanzamiento y con las expectativas por lo más alto, finalmente se liberó el primer tráiler oficial elevando aún más el hype.

En el avance vemos un inquietante retrato del asesino conocido como ‘El carnicero de Plainfield’ y ‘El fantasma de Plainfield’, interpretado por Charlie Hunnam.

“Asesino en serie. Saqueador de tumbas. Psicópata. En los helados campos de la Wisconsin rural de los años 50, un amable y solitario hombre llamado Eddie Gein vivía en una granja en ruinas, ocultando una casa de horrores tan macabra que redefiniría la pesadilla estadounidense”, reza la sinopsis oficial.

La narrativa también subraya su impacto en la cultura del terror: “Ed Gein no solo influyó en un género: se convirtió en el molde del horror moderno”. Su figura inspiró a personajes icónicos como Norman Bates en Psicosis, Leatherface en La masacre de Texas y Buffalo Bill en El silencio de los inocentes.

El estreno de Monstruo: la historia de Ed Gein está agendado para el próximo 3 de octubre de este 2025.

La transformación de Hunnam en Ed Gein

Hunnam contó que su preparación fue profunda y personal: “Quise acercarme lo más posible a quién fue Ed. Esta será una exploración realmente humana, tierna, sin concesiones ni filtros sobre quién era él y lo que hizo. Pero con el foco puesto en quién era como persona, más que en sus actos”.

El actor también relató cómo fue el primer encuentro con Ryan Murphy: “Cuando Ryan llegó a nuestra reunión fue algo muy profundo, emocional y fascinante. Al final me dijo: ‘Entonces, ¿Quieres interpretarlo?’”.

Un elenco de peso

Además de Hunnam, la temporada cuenta con Laurie Metcalf en el papel de Augusta Gein, la madre del asesino; Tom Hollander como Alfred Hitchcock; y Olivia Williams como Alma Reville, guionista y esposa del célebre director.

También participan Vicky Krieps, Lesley Manville, Charlie Hall, Suzanna Son y Addison Rae, quien interpreta a la joven desaparecida Evelyn Hartley.

En el apartado creativo, la serie está nuevamente en manos de Ryan Murphy e Ian Brennan, quienes ya habían explorado con éxito la vida de Jeffrey Dahmer en la primera temporada y el caso de los hermanos Menéndez en la segunda. Brennan escribió los guiones de esta entrega y también dirigió episodios, junto con Max Winkler.

Un retrato íntimo del horror

Más que centrarse únicamente en los crímenes, esta temporada busca explorar la complejidad psicológica detrás del personaje. El tráiler inicia con la voz de Hitchcock reflexionando sobre qué es lo que realmente aterra de Gein, mientras se revelan escenas del macabro descubrimiento policial en su hogar.

Con esta aproximación, Netflix y Murphy apuestan por presentar al público una temporada que no solo reconstruye hechos criminales, sino que profundiza en cómo un hombre aparentemente insignificante se convirtió en una de las figuras más influyentes en la historia del horror.

El estreno de Monstruo: la historia de Ed Gein llega en plena temporada de Halloween, prometiendo ser uno de los lanzamientos más comentados del año para los amantes del true crime y del terror psicológico.