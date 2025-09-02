Nicolás Jarry justifica su deserción del equipo chileno de Copa Davis: “Mi corazón y mi cabeza están junto a mi familia” / BSR Agency

Chile enfrentará el 13 y 14 de septiembre a Luxemburgo, equipo que solo tiene un jugador en el top 500 del ranking mundial, en busca de volver a las Qualifiers de Copa Davis en 2026.

Sin embargo, Nicolás Massú anunció un plantel sin los dos mejores jugadores del equipo, Nicolás Jarry y Alejandro Tabilo.

A través de su cuenta de Instagram, el “Príncipe” explicó su determinación. "Hace un par de días, y unas semanas antes de lo esperado, llegó nuestra Celeste a esta vida. Tanto Laura como Celeste ya se encuentran bien, pero es dado a esto que lamentablemente he decidido bajarme de la Copa Davis", comentó.

“La Copa Davis siempre ha sido de mis prioridades, es uno de los eventos que más felicidad me ha dado en mi carrera, así que estoy es triste de esta decisión, pero la verdad es que mi corazón y mi cabeza están junto a mi familia en estos momentos”, reflexionó Nicolás Jarry, confiando en que el plantel nacional pueda imponerse a Luxemburgo.

“Creo plenamente en el equipo, ya hablé con el capitán les deseo la mejor de las suertes, sé que lo darán todo por Chile. Agradezco el apoyo. En un par de semanas más volveremos a competir con el mejor de los ánimos”, concluyó el 102 del mundo.