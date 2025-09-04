Lo hacemos todos los días: esta práctica común aumenta drásticamente el riesgo de sufrir hemorroides / Prapass Pulsub

Un nuevo trabajo publicado en PLOS One sugiere que llevar el smartphone al baño podría salir caro para la salud: quienes lo usan mientras evacúan presentan un 46% más de riesgo de hemorroides. El hallazgo no se explicó por edad, sexo, IMC, ejercicio ni consumo de fibra.

La investigación encuestó a 125 pacientes que iban a realizarse una colonoscopia: más del 40% tenía hemorroides y 93% admitió usar el teléfono en el baño al menos una vez por semana. Entre los usos más frecuentes estuvieron leer noticias (≈50%), redes sociales (≈44%) y correos o mensajería (≈30%). Varios reconocieron pasar más de 6 minutos por visita… y permanecer más tiempo por culpa del celular.

“Todavía estamos descubriendo las múltiples formas en que los teléfonos inteligentes y nuestro estilo de vida moderno afectan nuestra salud”, dijo la autora principal, Trisha Satya Pasricha (Beth Israel Deaconess). “Es posible que la forma y el lugar en que los usamos, como en el baño, tengan consecuencias imprevistas”.

La hipótesis es conocida: sentarse mucho tiempo y el esfuerzo aumentan la presión en las venas del recto y el ano, favoreciendo la inflamación y el sangrado. Algunos estudios y guías clínicas recomiendan no exceder 10 minutos por ida al baño; otros, ser aún más estrictos y apuntar a ≤3 minutos.

El científico de bienestar digital Alex Beattie (Univ. Victoria de Wellington), ajeno al estudio, lo pone en contexto: los smartphones ya se han relacionado con peor sueño y peor calidad de interacción en la mesa; ahora, también podrían estar “infiltrándose” en nuestros hábitos de evacuación, publica ScienceAlert.

Los autores aclaran que es un estudio observacional y pequeño: muestra correlaciones, no prueba causalidad. Aun así, dejan una recomendación práctica: deja el teléfono fuera del baño y limita el tiempo sentado. Para prevenir hemorroides, sumar medidas clásicas: más fibra y agua, actividad física regular y acudir al médico ante dolor, sangrado o bultos.