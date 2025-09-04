;

Lo hacemos todos los días: esta práctica común aumenta drásticamente el riesgo de sufrir hemorroides

Las hemorroides son venas inflamadas e hinchadas en la parte inferior del recto y el ano, que pueden ser internas o externas, las que producen gran molestia.

Mario Vergara

Lo hacemos todos los días: esta práctica común aumenta drásticamente el riesgo de sufrir hemorroides

Lo hacemos todos los días: esta práctica común aumenta drásticamente el riesgo de sufrir hemorroides / Prapass Pulsub

Un nuevo trabajo publicado en PLOS One sugiere que llevar el smartphone al baño podría salir caro para la salud: quienes lo usan mientras evacúan presentan un 46% más de riesgo de hemorroides. El hallazgo no se explicó por edad, sexo, IMC, ejercicio ni consumo de fibra.

La investigación encuestó a 125 pacientes que iban a realizarse una colonoscopia: más del 40% tenía hemorroides y 93% admitió usar el teléfono en el baño al menos una vez por semana. Entre los usos más frecuentes estuvieron leer noticias (≈50%), redes sociales (≈44%) y correos o mensajería (≈30%). Varios reconocieron pasar más de 6 minutos por visita… y permanecer más tiempo por culpa del celular.

Todavía estamos descubriendo las múltiples formas en que los teléfonos inteligentes y nuestro estilo de vida moderno afectan nuestra salud”, dijo la autora principal, Trisha Satya Pasricha (Beth Israel Deaconess). “Es posible que la forma y el lugar en que los usamos, como en el baño, tengan consecuencias imprevistas”.

La hipótesis es conocida: sentarse mucho tiempo y el esfuerzo aumentan la presión en las venas del recto y el ano, favoreciendo la inflamación y el sangrado. Algunos estudios y guías clínicas recomiendan no exceder 10 minutos por ida al baño; otros, ser aún más estrictos y apuntar a ≤3 minutos.

Revisa también:

ADN

El científico de bienestar digital Alex Beattie (Univ. Victoria de Wellington), ajeno al estudio, lo pone en contexto: los smartphones ya se han relacionado con peor sueño y peor calidad de interacción en la mesa; ahora, también podrían estar “infiltrándose” en nuestros hábitos de evacuación, publica ScienceAlert.

Los autores aclaran que es un estudio observacional y pequeño: muestra correlaciones, no prueba causalidad. Aun así, dejan una recomendación práctica: deja el teléfono fuera del baño y limita el tiempo sentado. Para prevenir hemorroides, sumar medidas clásicas: más fibra y agua, actividad física regular y acudir al médico ante dolor, sangrado o bultos.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad