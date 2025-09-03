;

Ranking mundial revela cuántas horas duermen los chilenos y en qué puesto estamos

La cifra de Chile es una de las más bajas a nivel global.

Javiera Rivera

Ranking mundial revela cuántas horas duermen los chilenos y en qué puesto estamos

Ranking mundial revela cuántas horas duermen los chilenos y en qué puesto estamos / OsakaWayne Studios

Dormir bien ya no es un lujo, es una necesidad vital. Sin embargo, la forma en que descansamos depende no solo de nuestros hábitos, sino también del país en el que vivimos.

Según datos de World Population Review reveló una brecha sorprendente: mientras en Finlandia, Países Bajos o Nueva Zelanda se superan las 7,5 horas de sueño diarias, en Japón, Corea del Sur y Chile el promedio está muy por debajo.

En el caso chileno, la cifra preocupa: apenas 6 horas y 53 minutos de descanso por noche, una de las más bajas a nivel global. Para comparar, un finlandés duerme casi una hora más cada día, lo que equivale a 15 jornadas completas de sueño extra al año.

Los especialistas señalan que el secreto detrás de los países líderes está en factores como el diseño urbano, políticas laborales más equilibradas y un menor nivel de estrés social.

Revisa también

ADN

En contraste, las naciones con menos horas de sueño suelen estar marcadas por jornadas laborales extensas, uso excesivo de pantallas y culturas que normalizan la privación de descanso.

Además, destacaron que la falta de sueño no solo afecta el ánimo: también aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, debilita el sistema inmune y golpea la productividad de los países.

ADN

Uso de pantallas en la noche / Justin Paget

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad