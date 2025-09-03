Ranking mundial revela cuántas horas duermen los chilenos y en qué puesto estamos / OsakaWayne Studios

Dormir bien ya no es un lujo, es una necesidad vital. Sin embargo, la forma en que descansamos depende no solo de nuestros hábitos, sino también del país en el que vivimos.

Según datos de World Population Review reveló una brecha sorprendente: mientras en Finlandia, Países Bajos o Nueva Zelanda se superan las 7,5 horas de sueño diarias, en Japón, Corea del Sur y Chile el promedio está muy por debajo.

En el caso chileno, la cifra preocupa: apenas 6 horas y 53 minutos de descanso por noche, una de las más bajas a nivel global. Para comparar, un finlandés duerme casi una hora más cada día, lo que equivale a 15 jornadas completas de sueño extra al año.

Los especialistas señalan que el secreto detrás de los países líderes está en factores como el diseño urbano, políticas laborales más equilibradas y un menor nivel de estrés social.

En contraste, las naciones con menos horas de sueño suelen estar marcadas por jornadas laborales extensas, uso excesivo de pantallas y culturas que normalizan la privación de descanso.

Además, destacaron que la falta de sueño no solo afecta el ánimo: también aumenta el riesgo de enfermedades cardíacas, debilita el sistema inmune y golpea la productividad de los países.