Cada vez se ha vuelto más común que las personas busquen distintas formas de quemar las grasas de su cuerpo, siendo una opción bastante conocida el medicamento Ozempic.

Bajo ese contexto, es que se dio a conocer que un fármaco chileno consiguió la patente de invención en Estados Unidos.

Lo comparan con el Ozempic: este es el fármaco chileno patentado en EE.UU. que elimina grasa sin perder masa muscular

En concreto, se trata de un fármaco que permite reducir la grasa visceral que rodea a diversos órganos del cuerpo.

Dicho medicamento fue desarrollado por Thani Biotechnologies, spin off de la Universidad Católica, y se encuentra en la fase de estudios preclínicos en India. Posterior a esta fase, solicitará el “vamos” de la Food and Drug Administration (FDA) para los estudios clínicos en humanos.

En conversación con LUN, el endocrinólogo, Carlos Fardella, aseguró que el medicamento en cuestión no es lo mismo que el Ozempic.

No es inyectable: así es el medicamento chileno que elimina grasa

“El Ozempic tiene muchos efectos secundarios como náuseas, vómitos, y problemas gástricos; y este medicamento ha demostrado que no los tiene y se toma vía oral, no es inyectable”, detalló Fardella.

En esa misma línea, el especialista describió que “con el Ozempic las personas bajan de peso porque disminuyen el apetito, pero pierden mucho músculo, lo que no es bueno. La masa muscular es indispensable para retardar el envejecimiento, para el estrés oxidativo, para la estabilidad ósea, por ejemplo”.

Respecto al medicamento chileno, Fardella explicó que “algo importante es que bloquea la enzima que transforma la cortisona en cortisol solo en tejido adiposo y no en el resto del cuerpo, ya que el cortisol es indispensable para la vida”.

“En los estudios preclínicos vimos que hay una disminución del 20% del peso corporal. De esta disminución, el 40% equivale a la grasa visceral y el 35% a grasa subcutánea. Además, hay 20% de baja en los valores de glicemia”, cerró el experto.