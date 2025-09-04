;

Fiestas Patrias 2025: estas son las cosas que NO debes hacer para disfrutar las celebraciones, según experta

Para estas celebraciones, los expertos apuntan a que los chilenos puedan encontrar un equilibrio entre disfrutar y cuidar de la salud.

Ruth Cárcamo

Getty Images

Getty Images / Leonardo Silveira

Las Fiestas Patrias son sinónimo de celebración que muchas veces terminan en largas jornadas incluso de trasnoche, lo que se traduce en que por varios días los chilenos no están durmiendo bien.

Dormir mal no solo afecta el estado de ánimo y la energía, sino que también la digestión, la memoria y la recuperación del cuerpo de manera integral. Un buen descanso se transforma en un factor relevante para disminuir los efectos adversos en la salud.

Revisa también

ADN

“Un buen descanso es la mejor forma de tener energía para celebrar y prevenir que el exceso de comida o alcohol se transforme en cansancio acumulado y malestar generalizado”, dijo Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño de Colchón Emma.

¿Cómo potenciar el descanso este 18?

Revisa a continuación algunos consejos para dormir bien durante estas fiestas patrias, y así encontrar un equilibrio entre disfrutar y cuidar de la salud.

  • Respetar lo más posible el horario de sueño: aunque haya celebraciones, intentar mantener rutinas ayuda a que el cuerpo no se desajuste.
  • Hidratación: beber agua entre copas de alcohol facilita el descanso y ayuda a reducir la sensación de resaca.
  • Alimentarse de manera equilibrada: comer demasiado tarde puede dificultar la digestión y afectar la calidad del sueño.
  • Crear un espacio de descanso fresco y ventilado: dormitorios libres de ruido y con un colchón que se adapte al cuerpo son clave para dormir profundamente.
  • Apagar las pantallas: dar al cuerpo al menos 30 minutos de desconexión tecnológica antes de dormir permite que la melatonina actúe mejor.
ADN

Getty Images | Imagen referencial / PhotoAlto/Frederic Cirou

Lo que conviene evitar:

  • Excederse con la cafeína o bebidas energéticas en la tarde.
  • Dormir en sofás o lugares incómodos después de las celebraciones. Es importante disponer de un colchón con buena tecnología que se adapte a las necesidades de cada persona y que regule las temperaturas.
  • Quedarse despierto hasta el amanecer varios días seguidos, lo que provoca fatiga acumulada.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad