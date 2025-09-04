Fiestas Patrias 2025: estas son las cosas que NO debes hacer para disfrutar las celebraciones, según experta

Las Fiestas Patrias son sinónimo de celebración que muchas veces terminan en largas jornadas incluso de trasnoche , lo que se traduce en que por varios días los chilenos no están durmiendo bien.

Dormir mal no solo afecta el estado de ánimo y la energía, sino que también la digestión, la memoria y la recuperación del cuerpo de manera integral. Un buen descanso se transforma en un factor relevante para disminuir los efectos adversos en la salud.

“Un buen descanso es la mejor forma de tener energía para celebrar y prevenir que el exceso de comida o alcohol se transforme en cansancio acumulado y malestar generalizado ”, dijo Theresa Schnorbach, psicóloga y especialista en técnicas e higiene del sueño de Colchón Emma.

¿Cómo potenciar el descanso este 18?

Revisa a continuación algunos consejos para dormir bien durante estas fiestas patrias, y así encontrar un equilibrio entre disfrutar y cuidar de la salud.

Respetar lo más posible el horario de sueño: aunque haya celebraciones, intentar mantener rutinas ayuda a que el cuerpo no se desajuste.

Hidratación: beber agua entre copas de alcohol facilita el descanso y ayuda a reducir la sensación de resaca.

Alimentarse de manera equilibrada: comer demasiado tarde puede dificultar la digestión y afectar la calidad del sueño.

Crear un espacio de descanso fresco y ventilado: dormitorios libres de ruido y con un colchón que se adapte al cuerpo son clave para dormir profundamente.

Apagar las pantallas: dar al cuerpo al menos 30 minutos de desconexión tecnológica antes de dormir permite que la melatonina actúe mejor.

Lo que conviene evitar: