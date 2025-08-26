Estas son las fondas y ramadas en Chile que tendrán horario acotado durante Fiestas Patrias

No queda nada para la celebración de las Fiestas Patrias 2025, una de las fechas más esperadas por chilenas y chilenos.

Durante estos días, la ciudadanía suele acudir a diversas actividades como las tradicionales fondas y ramadas.

Sin embargo, hay algunos lugares en el país en donde estas celebraciones funcionarán con horario acotado.

Estas son las fondas y ramadas en Chile que tendrán horario acotado

Según consigna La Tercera, el horario de funcionamiento de fondas, ramadas, ferias y espectáculos públicos será acotado en las provincias de Biobío y Arauco, región del Biobío.

Esto debido al Estado de Excepción Constitucional de Emergencia que rige en la zona, lo cual fue ratificado por el Jefe de la Defensa Nacional (Jedena), el contraalmirante Arturo Oxley.

La medida establece que todas las actividades que se realicen en bienes nacionales de uso público durante las Fiestas Patrias 2025 tendrán que terminar a las 00:00 horas por los 5 días que duren las festividades.