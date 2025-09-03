Antes de su estreno en Chile: película de Demon Slayer alcanza increíble marca y se acerca a superar su propio récord

Solo días restan para que llegue a los cines de Chile la nueva película de Demon Slayer “Kimetsu no Yaiba – Infinity Castle“.

La cinta es la primera entrega de una trilogía que concluirá la serie de anime protagonizada por Tanjiro, Nezuko, y los Pilares, que buscarán acabar con los demonios.

En ese sentido, y en la previa a su estreno en nuestro país, se conoció que la película alcanzó una increíble marca, e incluso se acerca a superar su propio récord luego de su estreno en Japón.

Esto porque tras 45 días en cartelera, la película de Demon Slayer superó los 20 millones de entradas vendidas, logrando una recaudación de casi 30 mil millones de yenes (unos 202 millones de dólares).

De esta forma, la cinta de Kimetsu no Yaiba es la tercera película más taquillera de la historia de Japón, por detrás de El Viaje de Chihiro (31,6 mil millones de yenes) y Mugen Train (40,7 mil millones de yenes), siendo esta última la primera película del anime, por lo que de seguir así, superaría su propia marca.