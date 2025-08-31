;

Se acabó la espera: Jujutsu Kaisen Temporada 3 presenta primer tráiler y confirma fecha estreno

El avance nos muestra a personajes emblemáticos, como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu o Maki Zenin, y a figuras nuevas que jugarán un rol clave en esta fase de la historia.

Juan Castillo

Captura

Captura

Tras más de un año y medio de espera, este domingo se dio a conocer la fecha de estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, una de las series más populares del anime en el último tiempo.

Gracias al primer tráiler oficial de la serie, se confirmó que la nueva entrega, llamada “The Culling Game” se estrenará durante el mes de enero de 2026.

El avance nos muestra a personajes emblemáticos, como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu o Maki Zenin, y a figuras nuevas que jugarán un rol clave en esta fase de la historia, generando altas expectativas entre los fanáticos.

Revisa también:

ADN

Pero eso no es todo, ya que antes del regreso del esperado anime en TV y streaming, se estrenará en Japón una película recopilatoria llamada “Jujutsu Kaisen: Execution”, la cual resumirá el famoso Arco de Shibuya y ofrecerá un adelanto de la nueva trama.

Esta cinta llegará a Japón el 7 de noviembre y a Norteamérica el 5 de diciembre.

El anuncio se realizó durante un evento especial por el quinto aniversario del anime, y acá puedes ver el tráiler oficial:

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad