Se acabó la espera: Jujutsu Kaisen Temporada 3 presenta primer tráiler y confirma fecha estreno

Tras más de un año y medio de espera, este domingo se dio a conocer la fecha de estreno de la tercera temporada de Jujutsu Kaisen, una de las series más populares del anime en el último tiempo.

Gracias al primer tráiler oficial de la serie, se confirmó que la nueva entrega, llamada “The Culling Game” se estrenará durante el mes de enero de 2026.

El avance nos muestra a personajes emblemáticos, como Yuji Itadori, Yuta Okkotsu o Maki Zenin, y a figuras nuevas que jugarán un rol clave en esta fase de la historia, generando altas expectativas entre los fanáticos.

Pero eso no es todo, ya que antes del regreso del esperado anime en TV y streaming, se estrenará en Japón una película recopilatoria llamada “Jujutsu Kaisen: Execution”, la cual resumirá el famoso Arco de Shibuya y ofrecerá un adelanto de la nueva trama.

Esta cinta llegará a Japón el 7 de noviembre y a Norteamérica el 5 de diciembre.

El anuncio se realizó durante un evento especial por el quinto aniversario del anime, y acá puedes ver el tráiler oficial: