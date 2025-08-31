Israel afirma haber matado a vocero del brazo armado de Hamás, Abu Obaida

El ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, aseguró que un ataque de las fuerzas armadas lanzado el sábado en Gaza causó la muerte del portavoz del brazo armado de Hamás (las Brigadas al Qasam), Abu Obaida.

“El portavoz terrorista de Hamás, Abu Obeida, fue eliminado en Gaza y se unió a los otros (individuos) eliminados del eje del mal de Irán, de Líbano y Yemen en lo más profundo del infierno”, afirmó Katz en su cuenta de X.

Hamás, de momento, no ha reaccionado a la información, que sigue a un comunicado previo del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu.

“Atacamos al portavoz de Hamás, el portavoz de esta organización criminal y asesina, Abu Obeida. Espero que ya no esté entre nosotros, pero veo que no hay nadie del lado de Hamás que pueda aclarar este asunto”, dijo el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, en una reunión gubernamental, cuyo contenido se hizo público.

Jefatura diezmada

La alta dirección de Hamás ha sido diezmada por Israel durante los casi 23 meses de conflicto en Gaza y el Estado hebreo ha prometido aniquilar a los cuadros restantes, tras el ataque a suelo israelí del 7 de octubre de 2023.

Entre los muertos figuran el jefe político de Hamás, Ismail Haniyeh; el líder de su brazo armado, Mohamed Deif, y el líder de Hamás y presunto responsable del ataque de octubre de 2023, Yahya Sinwar.

De acuerdo con el recuento de víctimas proporcionado por las fuentes médicas de Gaza, que Naciones Unidas considera fiables, los ataques israelíes causaron la muerte de al menos 105 palestinos en Gaza en las últimas 24 horas, jornada en la que fueron alcanzados viviendas y otros edificios.

El sábado perdieron la vida 85 personas, según datos del Hospital Al Shifa y de la clínica Sheikh Radwan. El domingo, otras 20 fallecieron en otros ataques.

Recordemos que Hamás es considerado un grupo terrorista por diversos países, entre ellos Alemania y Estados Unidos, además de la Unión Europea.