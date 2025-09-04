Durante imponente desfile militar: micrófonos captan a Xi Jinping y Vladímir Putin hablando de la inmortalidad

El presidente de China, Xi Jinping, y su homólogo ruso, Vladímir Putin, fueron captados por micrófonos de medios estatales discutiendo sobre la inmortalidad justo antes del gran desfile militar celebrado el miércoles en Pekín.

En unas escenas históricas, Xi estrechó la mano de Putin y del líder norcoreano Kim Jong-un y charló con ambos mientras recorrían la alfombra roja tendida en la céntrica plaza de Tiananmen.

“Hoy en día... 70 años”, dijo el presidente chino en mandarín mientras caminaba junto a Putin y Kim, según las imágenes de la cadena oficial china CCTV.

A continuación, un traductor chino transmitió la respuesta de Putin a Xi.

“Con el desarrollo de la biotecnología, los órganos humanos pueden trasplantarse continuamente, las personas podrían rejuvenecer a medida que envejecen, e incluso podrían llegar a ser inmortales”, dijo el mandatario ruso, según el intérprete.

En la conversación, llevada a cabo a través de intérpretes, Putin, de 72 años, señaló que los avances en biotecnología podrían permitir que los trasplantes de órganos hicieran que las personas se sintieran más jóvenes e incluso alcanzaran la “inmortalidad”.

Putin se refirió a un comentario anterior de Xi, también de 72 años, en el que decía que antes se consideraba vieja a una persona de 70 años, pero que ahora se la podría ver casi como joven a esa edad.

Xi volvió a hablar cuando la cámara dejó de enfocarlos: “Las predicciones indican que, en este siglo, podría ser posible vivir hasta los 150 años”.

La emisión se interrumpió poco después.

Los medios de comunicación sugieren que los dos líderes no sabían que estaban siendo grabados mientras hablaban.