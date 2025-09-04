;

Muere Giorgio Armani, histórico diseñador de moda, a los 91 años

La noticia fue confirmada por Grupo Armani “con infinito dolor”.

Javier Méndez

Muere Giorgio Armani, histórico diseñador de moda, a los 91 años

Muere Giorgio Armani, histórico diseñador de moda, a los 91 años / JULIEN DE ROSA

Este jueves 4 de septiembre se confirmó la muerte de Giorgio Armani el legendario diseñador de moda italiano a los 91 años.

Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani”, señaló la firma en comunicado.

El texto señaló que el veterano empresario falleció “rodeado de sus seres queridos”. Se anunció un funeral privado, pero aún no se especifica la fecha.

Según France24, el filántropo había estado enfermo durante algún tiempo y incluso se vio obligado a abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán en el mes de junio.

Nacido el 11 de julio de 1934, se trata de un nombre que construyó un verdadero imperio en la moda, reconocido por su estilo sobrio, elegante y atemporal.

La fundación de la firma de lujo ocurrió en 1975 en Milán. En la actualidad es considerado el tercer grupo de moda más grande del país europeo, solo por detrás de Gucci y Prada.

Noticia en desarrollo...

ADN

JULIEN DE ROSA

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad