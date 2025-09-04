Muere Giorgio Armani, histórico diseñador de moda, a los 91 años / JULIEN DE ROSA

Este jueves 4 de septiembre se confirmó la muerte de Giorgio Armani el legendario diseñador de moda italiano a los 91 años.

“Con infinito dolor, el Grupo Armani anuncia el fallecimiento de su creador, fundador e incansable fuerza impulsora: Giorgio Armani”, señaló la firma en comunicado.

El texto señaló que el veterano empresario falleció “rodeado de sus seres queridos”. Se anunció un funeral privado, pero aún no se especifica la fecha.

Según France24, el filántropo había estado enfermo durante algún tiempo y incluso se vio obligado a abandonar los desfiles de su grupo en la Semana de la Moda Masculina de Milán en el mes de junio.

Nacido el 11 de julio de 1934, se trata de un nombre que construyó un verdadero imperio en la moda, reconocido por su estilo sobrio, elegante y atemporal.

La fundación de la firma de lujo ocurrió en 1975 en Milán. En la actualidad es considerado el tercer grupo de moda más grande del país europeo, solo por detrás de Gucci y Prada.

Noticia en desarrollo...