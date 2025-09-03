Actriz de Marvel Studios interpretará a Madonna en su película biográfica

Hace ya un buen tiempo que se anunció la realización de una película biográfica de Madonna, generando altas expectativas entre sus fanáticos y amantes del cine.

Con el pasar de los años se ha ido avanzando de forma paulatina en medio de muchos rumores y especulaciones, pero finalmente llegó una importante noticia oficial.

Y es que ya conocemos a la actriz que le dará vida a la icónica cantante. Se trata de alguien que ya había sido apunta y aprobada por la misma arista.

Hablamos de Julia Garner, quien ha participado en proyectos como Ozark, Hombre lobo y la recién estrenada La hora de la desaparición, pero sin duda su gran salto a la fama fue con Los 4 Fantásticos: Primeros pasos.

En una reciente entrevista con W Magazine, la intérprete expresó su entusiasmo por el proyecto, aunque mantuvo detalles en reserva: “No puedo decir mucho, pero sí, estoy trabajando en el proyecto”.

El biopic, titulado provisionalmente Who’s That Girl, es llega bajo la dirección de la propia Madonna, quien además escribió el guion junto a Erin Cressida Wilson. Así, busca plasmar su propia verdad desde lo más íntimo.

Un punto a destacar es que la producción se detuvo en 2023 debido a la gira Celebration Tour de la cantante. Los trabajos se retomaron en 2024 y ya se mantienen completamente enfocados.

Garner, quien fue seleccionada tras un riguroso proceso de audición que incluyó sesiones de canto y baile con Madonna, se ha mostrado comprometida con el proyecto.

“Quería ver si podía hacerlo, porque no soy una bailarina entrenada y tuve que aprender a bailar y luego bailar frente a ella y convencerla de que puedo bailar”, comentó en el podcast SmartLess.

Aunque aún no se han revelado más detalles sobre la trama o el elenco, los fanáticos de Madonna y del cine biográfico esperan con ansias el lanzamiento de esta serie que promete ofrecer una mirada íntima a la vida de una de las artistas más influyentes de la historia de la música.